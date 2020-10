Kattya asegura que está preparada para ejercer la presidencia

La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), reveló a radio Monumental 1080 AM que recibió la oferta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para ser candidata a presidenta. “Yo me siento preparada”, apuntó, aunque aclaró que hasta ahora no existen proyectos claros ni renunciamientos que la lleven a considerar la propuesta.