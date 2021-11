Kattya afirma que la comisión debe conformarse rápido

“Realmente no tenemos la mayoría, vamos a intentar llegar mañana (hoy) necesitamos los votos colorados, de lo contrario esto pasará a marzo, con todo el proceso que conlleva fácilmente llegará a las elecciones”, señaló a la 1080 AM.

González dijo que “es una cuestión de principios, transparencia en la gestión, estamos hablando de robo en pandemia, minimizar los efectos de que un funcionario público haya robado en momentos más difíciles del país es calamitoso”.

Afirmó que los legisladores que pertenecen a Honor Colorado y Añeteté “no tienen miedo de proteger bajo sus alas a los corruptos”.

Sobre la gestión del gobernador de Central Hugo Javier, la legisladora sostuvo que el mismo “se llevó la Gobernación en carretillas”, creyendo que nadie lo iba a pillar. Sostuvo que lo hizo con funcionarios cómplices.

Asimismo, criticó a la bancada oficialista. “Si Diputados de Central no pueden conquistar algunos votos, por lo menos que comprometan los suyos. Mario Abdo no tiene soporte político en el Congreso, no se van a las sesiones, son unos haraganes, me da rabia. La bancada de Añetete está acéfala”, sentenció