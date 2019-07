Karumbemoto genera polémica en Guairá

Juan Ignacio Meaurio (60), trabajaba hace unos 15 años en la parada de karumbe de la capital guaireña y debido a la escasez de clientes decidió crear otro tipo de transporte, fusionando una moto con su ex carro de karumbe, creando el karumbemoto.

Comentó que incluso debido a su edad ya no puede hacer trabajos que requieren mucha fuerza y que con este medio de transporte que creó el sábado pasado le resulta más fácil su día a día.

Dijo que ya tenía un motocarro y lo eligió por su practicidad, dejando de lado el karumbe y libre a su caballo.

Sus ex compañeros le advirtieron que no permitirán que se ubique en la parada de karumbe, pero Meaurio explicó que no es su intención, “no deseo ningún enfrentamiento”, mencionó.

En la Municipalidad de Villarrica solicitó el permiso para trabajar legalmente y recibió una respuesta favorable.

Celso Acuña (55), presidente de la Asociación de Karumbeceros, dijo que no permitirán que el karumbemoto opere en la parada de ellos, alegando que sustraerá el sentido turístico de este medio de transporte que se instaló en la zona en 1940. “No estamos en contra de que trabaje, no hay problema en eso. Pero que ni se le ocurra querer instalarse en esta parada (...)”, señaló.

A su vez, dijo que mas de 16 karumbes están en la parada, a la espera de los pasajeros.

Don Celso, trabaja como karumbecero hace mas de 30 años, “tenemos que cuidar a estos caballos, porque gracias a ellos llevamos el pan de cada día a nuestros hogares. Todos mis hijos crecieron y estudiaron gracias a este rubro”. RG.