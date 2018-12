Juzgado rechaza el amparo contra MUV y ratifica que es lícito

De esta manera, el enjambre amarillo pierde la batalla legal contra la aplicación y deberá esperar que la eventual reglamentación del servicio le favorezca, en caso de que siga considerando a MUV como una competencia desleal. Al respecto, la Junta Municipal de Asunción viene estudiando una normativa presentada por los concejales Federico Franco Troche y Rodrigo Buongermini.

La magistrada Paredes explicó que no fue vulnerada ninguna garantía del sector taxista, dado que estos señalaban que se estaba violando la garantía del derecho a la igualdad ante la ley, pero no hubo suficiente sustento acerca de esta vulneración. A su parecer, si se hacía lugar al amparo, incluso se terminarían lesionando otras garantías constitucionales, como es el derecho al trabajo, más allá de que no esté reglamentada las operaciones de MUV.

“Dar viabilidad al amparo cercenaría otros derechos más importantes, como es el derecho al trabajo. El artículo 45 (de la Constitución Nacional) indica que la no reglamentación no impide la realización de una actividad lícita. La licitud del trabajo es la única existencia. Son normas constitucionales los artículos 45, 46 y 107”, expresó.

Añadió que el amparo no toca la cuestión administrativa y solo se limita a analizar si se conculcó o no un derecho constitucional. Por tal motivo, la reglamentación, que es una atribución administrativa, ya corresponde a otras instituciones, destacó.

MUV SE EXPANDE. Sergio Mura, fundador de la plataforma, manifestó que la empresa no considera prudente que la Municipalidad de Asunción reglamente el servicio, puesto que la aplicación ya trascenderá las fronteras capitalinas. Comentó que San Bernardino es la próxima ciudad en la que operará MUV y que además hay interés de otras localidades. Por consiguiente, se está dialogando con diversos ministerios para tener una normativa más holística (integral), destacó. “Vamos a estar activando en enero en San Bernardino, en febrero en Encarnación y para abril ya vamos a estar en Ciudad del Este. Estamos interesados en una normativa a nivel país, ya estamos hablando con varios ministerios, en cuanto a nuestro trabajo. El vicepresidente Hugo Velázquez tiene predisposición para ser moderador en la mesa de trabajo que llevamos adelante”, detalló el emprendedor. MUV ya cuenta con aproximadamente 1.000 muvers (conductores) y 100.000 usuarios.

UBER INICIA. Por otro lado, fuentes extraoficiales del sector tecnológico indicaron que esta semana se dará el inicio de las operaciones de Uber en Paraguay. Desde la semana pasada se vienen realizando entrevistas a los conductores y el objetivo era llegar a tener una cantidad mínima , de manera a arrancar con los traslados.

A priori, la plataforma extranjera prevé brindar el servicio de intermediación en Asunción y Encarnación.