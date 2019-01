Juzgado desestimó denuncia de Nelson Argaña contra Nicanor

El Juzgado Penal de Garantías Nº12 de la Capital, a cargo del magistrado Julián López Aquino, desestimó ayer la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada por Nelson Argaña contra el ex presidente de la República y actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, quien ahora analiza acciones contra el denunciante, según anunció en sus redes.

La resolución del Juzgado se dio a partir del propio pedido del agente fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Penal de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº11, presentado el pasado 26 de diciembre.

La nota del fiscal señala que el pedido de desestimación se realiza por existir “un obstáculo legal en el procedimiento y porque los hechos denunciados no constituyen hechos punibles”, según señala la resolución.

Tras el pedido del fiscal, Nelson Argaña presentó a su vez este miércoles 2 su propio pedido de desestimación de la denuncia que presentó al fiscal Estigarribia contra “Oscar Nicanor Duarte Frutos, testaferros, cómplices y encubridores”.

revancha. En su cuenta de la red social Twitter, Duarte Frutos publicó las resoluciones del Juzgado y la propia presentación de Argaña donde pide desestimar su causa, celebrando su victoria y subrayando que no recusó a nadie ni chicaneó.

El ex mandatario manifestó que dichas resoluciones se basan en que no existen delitos en los hechos denunciados y que el obstáculo legal es que ya hubo dos investigaciones previas cerradas, por lo que no se lo puede volver a juzgar por lo mismo.

“Con esta decisión judicial, las mentiras, las difamaciones y las calumnias se derrumbaron. Sin recusar a nadie ni chicanear para frenar investigaciones. Mis abogados analizan acciones penales contra el denunciante”, anunció el ex gobernante.

Cuestionó a Argaña por intentar eludir su responsabilidad como denunciante al presentar una desestimación de su denuncia luego de la resolución del fiscal.

“Cabe mencionar que, en el interín de estas decisiones, el denunciante desistió de manera ruin de sus mentiras, presentado un escrito el 2 de enero para retirar su denuncia, posterior a la desestimación, con el afán evidente de eludir la responsabilidad de sus calumnias”, señaló.