Justo Zacarías califica de irresponsable a interventora de CDE

“Es una evaluación totalmente fuera de lugar, muy irresponsable, confunde pasivo con faltante. La Municipalidad debe un cuarto de lo que recauda, el Paraguay debe la mitad de lo que recauda y está bien financieramente. Los números demuestran que la Comuna está tranquila financieramente. Creemos que la interventora no entiende o tiene mala intención. Parece que es parcialita”, dijo el ex gobernador de Alto Paraná.

Respeto a la denuncia de Llanes sobre la carencia de recursos en la Comuna para el pago de salarios y aguinaldos de los funcionarios, el integrante del clan Zacarías deslindó responsabilidades.

“No sé, ella (Llanes) es la administradora de la Municipalidad. Sandra (McLeod) y Javier (Zacarías) han estado en peores condiciones que esta, que es muy buena, pero pagaron sueldo y aguinaldo. Ella debe ver cómo hacer, ella es la administradora”, expresó Justo Zacarías a los medios de prensa.

Finalmente, el aliado político del ex presidente de la República Horacio Cartes calificó de irregular el proceso de intervención a la Comuna de Ciudad del Este.

“El proceso es bastante oscuro, no tiene participación la gente que representa a la intendenta. No hay ninguna transparencia, nuestra gente no tiene acceso a la documentación. Esperábamos que sea así”, aseguró.

Las declaraciones de Justo Zacarías se dan luego de que la interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, Carolina Llanes, expresara públicamente su preocupación por generar recursos para pagar salarios y aguinaldos de los funcionarios.

Llanes expuso, además, la precaria situación financiera y el desorden con el que se manejó la administración de la Comuna durante la gestión de Sandra McLeod, quien está suspendida de sus funciones mientras dure la intervención.

Carolina Llanes fue designada por el Poder Ejecutivo como interventora de CDE, luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado que la Municipalidad sea intervenida por supuestas irregularidades.