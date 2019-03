Justin Bieber se retira

Bieber afirma que da un paso al costado y que prefiere concentrarse en su salud mental y en su familia. “Estu-ve de tour toda mi vida adolescente, y a principios de mis 20 me di cuenta, como probablemente ustedes pudieron ver, de que no era feliz en el pasado tour”, señala Bieber en el escrito. “No merezco eso y ustedes no merecen eso, pagan dinero para ir y tener un enérgico y divertido concierto...”, indica el cantante.

No obstante, en otro párrafo el artista adelanta que volverá. “La música es muy importante para mí, pero nada va antes que mi familia y mi salud. Volveré con un gran álbum, tan pronto como sea posible”, subraya Bieber.