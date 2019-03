Justin Bieber anuncia una pausa en su carrera

En noviembre del año pasado, Bieber y la modelo Hailey Baldwin anunciaron que habían contraído matrimonio, también a través de sus redes sociales. El músico canadiense comenzó a salir con Baldwin, luego de terminar su relación con la cantante Selena Gómez.

Nota relacionada: Justin Bieber y Hailey Baldwin confirman que están casados

"Leí muchos mensajes que decían que querían un álbum ... Estuve de gira toda mi vida de adolescente, y a principios de los 20, me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron, no estaba contento en la última gira y no merezco eso y ustedes tampoco", escribió Bieber en su cuenta.

Agregó que ahora está muy concentrado en reparar algunos de sus problemas más profundos, "para que no me desmorone y me caiga, para sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser".

Insiste en que la música es muy importante para él, pero antes de ello está su familia y su salud, tras lo cual pide disculpas por la gramática y la puntuación.

El cantante Justin Bieber actuó en Paraguay en noviembre de 2013, en el marco de su gira Believe Tour 2013.