La Justicia sigue en deuda y bajo un manto de sospecha

Sin preliminar. Édgar Melgarejo, ex titular de Dinac.

Esto quedó demostrado con sentencias que mandaron a pisar la cárcel a los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, y la reciente sentencia contra los ex ministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas, entre otros.

Sin embargo, la Justicia aún sigue en deuda respecto a otros casos que están pendientes de resolución. Tal es el caso de narcotráfico llamado Berilo, que tiene entre sus protagonistas al diputado colorado Ulises Quintana y al presunto capo narco Reinaldo Javier Cucho Cabañas. El operativo se realizó en el 2018 y cuatro años después aún no se pudo realizar la audiencia preliminar. Otros que se ponen en la misma línea son los casos relacionados con la corrupción durante la pandemia del Covid-19, que son de los tapabocas comprados por la Dinac, en cuyo caso aún no se realizó la audiencia preliminar, suspendida en ocho oportunidades por distintas chicanas; el del agua tónica, comprada por la administración de Petropar; el caso de los insumos hospitalarios de origen chino, negociados por la firma Imedic con el Ministerio de Salud.

Otro caso emblemático de corrupción que no encuentra resolución luego de ocho años es el que involucra al ex gobernador de Presidente Hayes Óscar Núñez; el del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo, que tienen la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; la causa del ya condenado a 4 años de cárcel, Rubén González Chaves, hijo del ya fallecido significativamente corrupto y también condenado Óscar González Daher.

Mención especial tiene entre estas diversas causas la de Papo Morales por homicidio, cuya audiencia preliminar ha sido suspendida en 18 ocasiones, utilizando la defensa las más variadas chicanerías.

LA CABEZA. Pero qué decir de estas causas si el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, se halla involucrado en hechos de tráfico de influencia, luego de que se hiciera público un contrato en el que su hijo Amílcar Fretes Escobar acordó con Kassem Mohamad Hijazi trabar su extradición a los Estados Unidos a cambio de un pago de USD 368.000.

Pese a que el pleno de la Corte Suprema de Justicia solicitó por unanimidad al ministro Fretes su renuncia al cargo, aduciendo que debe dar un paso al costado para salvaguardar la imagen del Poder Judicial, este último sigue aferrado a su puesto, solo pidió permiso, y tampoco corrió el juicio político en su contra.

Justicia paraguaya sigue en deuda y bajo sospecha de misma cabeza

Muchas causas que involucran a políticos siguen estancadas en el fango de la Justicia lenta y truculenta. El presidente con permiso de la Corte, Antonio Fretes, sigue aferrado a su cargo.

En varios casos emblemáticos contra políticos y funcionarios públicos que fueron procesados por estar comprometidos en hechos de corrupción u otros delitos, sin importar el nivel del cargo, la Justicia paraguaya demostró cierta transparencia, dejando una sensación de mayor credibilidad ante la ciudadanía.

Esto quedó demostrado con sentencias que mandaron a pisar la cárcel a los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, y la reciente sentencia contra los ex ministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas, entre otros.

Sin embargo, la Justicia aún sigue en deuda respecto a otros casos que están pendientes de resolución. Tal es el caso de narcotráfico llamado Berilo, que tiene entre sus protagonistas al diputado colorado Ulises Quintana y al presunto capo narco Reinaldo Javier Cucho Cabañas. El operativo se realizó en el 2018 y cuatro años después aún no se pudo realizar la audiencia preliminar. Otros que se ponen en la misma línea son los casos relacionados con la corrupción durante la pandemia del Covid-19, que son de los tapabocas comprados por la Dinac, en cuyo caso aún no se realizó la audiencia preliminar, suspendida en ocho oportunidades por distintas chicanas; el del agua tónica, comprada por la administración de Petropar; el caso de los insumos hospitalarios de origen chino, negociados por la firma Imedic con el Ministerio de Salud.

Otro caso emblemático de corrupción que no encuentra resolución luego de ocho años es el que involucra al ex gobernador de Presidente Hayes Óscar Núñez; el del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo, que tienen la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; la causa del ya condenado a 4 años de cárcel, Rubén González Chaves, hijo del ya fallecido significativamente corrupto y también condenado Óscar González Daher.

Mención especial tiene entre estas diversas causas la de Papo Morales por homicidio, cuya audiencia preliminar ha sido suspendida en 18 ocasiones, utilizando la defensa las más variadas chicanerías.

LA CABEZA. Pero qué decir de estas causas si el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, se halla involucrado en hechos de tráfico de influencia, luego de que se hiciera público un contrato en el que su hijo Amílcar Fretes Escobar acordó con Kassem Mohamad Hijazi trabar su extradición a los Estados Unidos a cambio de un pago de USD 368.000.

Pese a que el pleno de la Corte Suprema de Justicia solicitó por unanimidad al ministro Fretes su renuncia al cargo, aduciendo que debe dar un paso al costado para salvaguardar la imagen del Poder Judicial, este último sigue aferrado a su puesto, solo pidió permiso, y tampoco corrió el juicio político en su contra.