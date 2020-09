Las personas que van a ingresar deben presentar el resultado del test de Covid-19 negativo, que no puede ser menor a cinco días.

Las personas que van ingresar deben presentar el resultado del test de Covid-19 negativo, que no puede ser menor a cinco días.

Explicó que las personas privadas de libertad están saliendo del brote del coronavirus, ya no contagian a nadie, sin embargo no quieren ser imprudentes, por lo que se priorizan las visitas íntimas, teniendo en cuenta que son en menor cantidad y no habría circulación masiva de personas.

Manifestó que llegarían a 50 los lugares habilitados para las visitas íntimas y que esto rige solamente para los penales que cuentan con el levantamiento del cierre epidemiológico y en los lugares en donde no hay Covid-19.

La Penitenciaría Nacional de Tacumbú tuvo tres fallecidos a partir del primer brote que fue el 27 de julio de 2020. Hubo 272 contagios confirmados. Hoy el penal no cuenta con casos activos.

La ministra manifestó en conversación con C9N que en la Penitenciaría Regional de Concepción hay 70 casos positivos y que se realizarán más test para conocer si hay más contagiados.

En la Penitenciaría Regional de Misiones hay dos agentes más infectados, en la cárcel de San Pedro hay siete agentes más con la enfermedad y en las cárceles de San Pedro y de Coronel Oviedo se siguen teniendo casos positivos.

Hasta este martes, en los 13 centros penitenciarios hubo 1.168 casos confirmados, 988 recuperados y 7 fallecidos de Covid.