Justicia anula por "innecesario" fallo que obligaba a Bolsonaro a usar mascarilla

Maranhao Costa no se pronunció sobre si Bolsonaro debe usar máscara o no. El mandatario no pidió, en su recurso, dejar de usarla, sino ser tratado como cualquier otro ciudadano del Distrito Federal (DF) de Brasilia, donde el uso de la máscara es obligatorio, so pena de multa de 2.000 reales (cerca de USD 400).

"La existencia de la norma que obliga a la utilización de la máscara de protección en la circunscripción del Distrito Federal (...) elimina la necesidad de intervención del Poder Judicial para reconocer la misma obligación, que ya consta en la norma", escribió la magistrada en el texto, al que tuvo acceso la AFP.

Nota relacionada: Bolsonaro recurre "por innecesario" fallo que le obliga a usar mascarilla



Desde el inicio de la crisis, el mandatario, un escéptico de la pandemia en abierta campaña contra las medidas de cuarentena adoptadas por los estados, se mostró sin barbijo en la mayoría de sus apariciones públicas, pese a la obligatoriedad de usarla y a que su país es el segundo con más muertos y casos confirmados, después de Estados Unidos.

Bolsonaro nunca llegó a ser amonestado por no usar el accesorio sanitario en público.

Pero hace dos semanas, el entonces ministro de Educación, Abraham Weintraub, recibió una multa de 2.000 reales por haberse acercado a saludar a partidarios del gobierno sin usarla.

Brasil tiene 1,4 millones de casos de Covid-19 y 59.594 muertos, con 1.280 decesos en las últimas 24 horas, según el balance publicado este jueves por el ministerio de Salud.