Juristas coinciden en que el Poder Ejecutivo vetó la transparencia

El abogado constitucionalista y ex senador Hugo Estigarribia, y el también ex senador y actual asesor jurídico de Itaipú, Mario Paz Castaing, coinciden en que el Poder Ejecutivo, al vetar el proyecto de ley que pretende incorporar los gastos sociales de las binacionales al Presupuesto General de Gastos de la Nación, atentó contra la transparencia. “No se quiere control, porque resulta que las binacionales se manejan como un grifo de agua incontenible que no tiene filtro. Entonces, obviamente, que no les gusta ese control”, señaló Estigarribia. Agregó que aprueba que los gastos sociales se incorporen al Presupuesto General de Gastos porque Itaipú y Yacyretá son entidades destinadas a generar energía y riqueza para ambos países, por partes iguales, pero no son entidades que estén destinadas a implementar políticas de Estado, no son Estados dentro de un Estado. “Para la implementación de políticas de Estado de cada uno de los países en el área social y medioambiental están los Gobiernos de cada país. Desde ese punto de vista está bien que los gastos sociales pasen a ser administrados por el Estado paraguayo, por el Gobierno”, subrayó. Precisó que las autoridades de Itaipú y Yacyretá deben pasar por acuerdo del Senado y decreto del Poder Ejecutivo para ser nombradas, por lo que si fueran entes aparte no tendrían que cumplir ese proceso, y, según la Constitución, están obligados, lo que significa que no es inconstitucional que los gastos sociales pasen al PGN. Recordó que los gastos sociales ni siquiera están establecidos en los tratados, y son relativamente nuevos (creados en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos). “La única manera de controlar los gastos sociales es a través del Estado. Para eso hemos creado el Estado, para que las políticas de Estado en lo social y ambiental se apliquen desde el Estado, y no desde Itaipú y Yacyretá”, insistió. El jurista declaró que no se quieren transparentar los recursos de las binacionales, porque el filtro del presupuesto implica pasar por el proceso de Contrataciones Públicas, por ejemplo, mientras ahora existen adjudicaciones de los gastos sociales sin control. CONVENIOS. Por su parte, Paz Castaing indicó que convendría solicitar al Ejecutivo que negocie con las entidades del Estado, o bien con la otra parte contratante, Brasil o Argentina, para transparentar los gastos. “Hay que apuntar a la transparencia, y en función de eso creo que es importante hacer esos acuerdos a la luz del día, que los organismos y entidades del Estado contraten o reciban esos aportes de las entidades binacionales, las ejecuten en el Paraguay con todas las presunciones y controles que el Estado paraguayo tiene, la Ley de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República, y el propio Congreso”, subrayó el ex senador, quien integra el grupo de trabajo conformado para la revisión del Tratado de revisión del Anexo C. Manifestó que la gestión para los acuerdos puede hacerse tanto a nivel interno como externo. Recalcó que todo el proceso que implica la ejecución de los gastos sociales necesita de mayor transparencia y agregó que no está viendo que las entidades sean muy claras en el proceso de ejecución de las obras, si bien se ven esas obras. El ex legislador reconoció que el veto del presidente Mario Abdo es jurídico, pero también tiene un contenido político. Refirió que es fundamental que los gastos sociales favorezcan a la gente, y, de hecho, hay una percepción general que esas obras realizadas con los fondos de las binacionales están siendo ejecutadas, como las becas para estudiar en el extranjero, los hospitales, viaductos, y más. Señaló que se está planteando una opción de realizar convenios para ejecutar los gastos sociales dentro del Paraguay con las entidades nacionales, que llevaría a convertirlos en parte del PGN, como donaciones que luego van a ser afectadas por la Ley de Contrataciones Públicas.



Que las entidades reciban esos aportes de las binacionales y los ejecuten con todas las presunciones y controles.

Mario Paz Castaing,

ex senador.



No se quiere control, porque las binacionales se manejan como un grifo de agua incontenible que no tiene filtro.

Hugo Estigarribia,

ex senador.