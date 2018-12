Jurista panameño señala que texto es “casi literal”

El reconocido jurista envió una respuesta al Consejo, donde señala que el texto que le fuera expuesto “es una copia, en gran parte, del libro de mi autoría Derecho Procesal Constitucional publicado en Panamá en el año 2011”, según expresa en la nota remitida.

Dijo que participó como expositor en el Primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional que se realizó en Encarnación, los días 3, 4 y 5 de septiembre del 2014, evento académico en el que también participó Almirón como ponente.

Ambos figuran en el libro en cuestión, “Derecho Procesal Constitucional: garantías fundamentales, constitución y proceso”, publicado por Hesaka Editorial en el 2014.

El jurista panameño señala que al recibir la consulta, realizó la revisión del libro y cotejó que efectivamente, el artículo de Almirón, es una copia casi literal de otra obra suya

web. Barrios no solamente respondió al CM sino que también publicó ayer sobre el caso en su propio sitio web un artículo titulado “Sobre el plagio a mi obra “Derecho Procesal Constitucional” por parte de Elodia Almirón Prujel en Paraguay”.

“Frente a las declaraciones y a los descargos realizados por la Señora Elodia Almirón Prujel no me queda más que decir que no son propios de un académico cuando se desmerita tanto la labor editorial como la de el resto de los autores, tanto paraguayos como internacionales, que participaron de la obra, que sí enviaron trabajos originales, no como una “ponencia”, sino como un aporte original en forma de artículo para un colectivo de autores”, criticó.