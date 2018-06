“Lugo va a actuar como Poncio Pilato, él se va a lavar las manos, acordate de mí”, expresó el legislador de Colorado Añetete en contacto con Monumental 1080 AM.

Ovelar se refirió al anuncio del presidente del Congreso Nacional, Fernando Lugo, de que este jueves tomaría una decisión sobre si corresponde o no que Nicanor Duarte Frutos jure como senador activo.

Leé más: Afirman que si jura Nicanor, no habrá barrera para Cartes

Aunque muchos consideran como algo protocolar, se espera la invitación de Lugo a los 45 senadores para el acto de juramento. No obstante, Ovelar cree que no se hará esta convocatoria particular, además de la ya realizada en general a todos los electos y proclamados.

Nota relacionada: Lugo anuncia que convocará a Friedmann en vez de Cartes

De esta forma, según interpreta Ovelar, Duarte Frutos podría acudir sin el llamado de Lugo y concretar su juramento. La otra versión que sostiene un grupo de legisladores es que, además de Rodolfo Friedmann como reemplazo de Horacio Cartes, será convocada Mirta Gusinky en lugar de Nicanor.

El reglamento de la Cámara de Senadores establece que, ante una baja en la lista de proclamados, ingresa el siguiente candidato titular con más votos, que sería el puesto 18 de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Así, como Cartes no podrá jurar, Rodolfo Friedmann, que quedó fuera tras las elecciones, ocupará la banca número 45.

El impedimento de Cartes y Duarte Frutos es el artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece que los ex presidentes serán senadores vitalicios. Ambos fueron habilitados como candidatos por un cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia.

A Cartes se le suma la incompatibilidad de ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo, por lo que, para poder jurar como senador activo, presentó su renuncia a la Presidencia de la República, pero no logró que sea aceptada por el Congreso, por lo que desistió de esa intención. Esto además desencadenó una crisis en la ANR, que dividió a las bancadas de HC y Añetete.

Te puede interesar: Cartes retira su renuncia del Congreso

No obstante, un sector mantiene la tesis de que luego del 15 de agosto, cuando entregue su mandato a Mario Abdo Benítez, estará habilitado para jurar, más aún si este sábado lo hace Nicanor.

Ovelar cree que sus colegas no tendrán argumento, si es que permiten jurar a Duarte Frutos y le prohíben a Horacio Cartes que tome posesión de su banca después del 15 de agosto, una vez que sea ex presidente.