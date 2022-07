Jurado aguarda informes para definir si jueces y fiscales serán enjuiciados

El martes se determinó investigar también a aquellos que ejercieron el voto en internas de otros partidos políticos.

Jorge Bogarín, el presidente del órgano extrapoder, explicó en la mañana de este miércoles que en una semana se pretende iniciar el pedido de informes a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y posteriormente a los distintos tribunales electorales independientes partidarios para avanzar con la investigación.

"Nosotros estamos en la parte investigativa. Vamos a depender de lo que nos respondan los diferentes tribunales partidarios", manifestó a radio Monumental 1080 AM.

Mencionó que una vez recabado todo esto se convocará a una sesión para determinar si corresponde o no iniciar el enjuiciamiento a jueces y fiscales. "Una vez que tengamos todo esto, metemos en el orden del día y ahí tenemos 180 días para liquidar", agregó.

Sobre el punto, también indicó que el plazo de respuesta a los pedidos de informes en la etapa de investigación preliminar es de cinco días, con una reiteración del mismo periodo y si no se contesta el requerimiento se hará el pedido in situ.

Jorge Bogarín, que responde al cartismo, cayó en contradicciones al aceptar la investigación de oficio la semana pasada, a pesar de haber esquivado el tema más de una vez.

Primero manifestó en un contacto con radio Monumental 1080 AM que no podían actuar de forma oficiosa debido a la última modificación de la ley del JEM que supuestamente establecía restricciones y luego no pudo evitar que se indagara el caso y esta jornada reconoció que de comprobarse los casos, amerita un apercibimiento o una sanción máxima.

La Corte, por su parte, abrió una investigación a inicios de este mes contra 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran 30 que votaron, cuatro de ellos aclararon que fue antes de ser jueces.