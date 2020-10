Jura hoy nuevo canciller y Wiens suena como candidato presidencial

Lo que ya se venía manejando desde hace varios días finalmente se concretó. La designación del embajador Federico González como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Antonio Rivas, se dio a conocer ayer en horas de la tarde. Esta movida forma parte de una serie de cambios dentro de Gabinete presidencial, que se estarán oficializando en los próximos días.

Entre los cambios se anuncian nuevos nombramientos al frente de Hacienda, Industria y otras secretarías entre quienes se menciona Obras Públicas y hasta Interior. Mediante el Decreto 4134, González fue designado canciller en reemplazo de Rivas, quien asumió el cargo tras el acta fallida de Itaipú y la renuncia de Luis Castiglioni. Rivas se desempeñaba como vicecanciller cuando Castiglioni renunció al cargo el año pasado. Se habla de que el ahora ex canciller podría ser nombrado como embajador en algún país a definirse próximamente. En tanto que González formó parte hasta ayer del Consejo de Defensa Nacional (Codena), que lideró el retorno de compatriotas del exterior en el marco de la pandemia del coronavirus. Apenas ayer se concretó su designación como canciller, a González le recordaron su implicancia en la polémica acta de Itaipú y el supuesto pedido de renuncia al entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira. “El embajador Federico González será nuestro próximo ministro de Relaciones Exteriores. Un diplomático de carrera con gran experiencia, quien se desempeñó como asesor presidencial, vicecanciller y embajador en numerosos países, ¡le deseamos éxitos!”, expresó el mandatario en las redes sociales. González es funcionario de carrera con más de 30 años en la administración pública. Se desempeñó como embajador de Paraguay ante Argentina y también como vicecanciller durante el periodo en el que estuvo como ministro Eladio Loizaga. Uno de los puntos más importantes a ser encabezados por la Cancillería es la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú con Brasil, prevista para el año 2023. “Estamos preparados para eso”, dijo ayer el nuevo ministro, que jurará esta mañana en uno de los salones del Palacio de López. Minutos antes de la designación, el ministro de Educación, Eduardo Petta, uno de los más cuestionados del Gabinete, informó que por lo menos diez decretos de cambios firmó el presidente pero que no sabe si le tocará a él. “Lo que vi son muchos decretos, algunos firmados, busque mucho así de reojo pero no encontré mi nombre, vi decretos firmados de cambios de ministros”, dijo Petta. Wiens. El senador abdista Silvio Ovelar dijo ayer a la 1080 AM que el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, es uno de los mejores precandidatos para ejercer la presidencia de la República, lo que confirma el hecho de que en Añetete ya están mirando las próximas elecciones. “Para mí quien hoy tiene mejor gestión es Arnoldo Wiens, pero para ser un candidato no solo debe ser un buen gestor”, expresó. El legislador señaló que no todos los legisladores de Añetete acompañan la gestión de Abdo. “No sabría decirte cuántos somos”, señaló.





Yo entiendo que van a haber otros cambios, aún no se han concretado pero se van a saber en los próximos días. Federico González, canciller.



Vi muchos decretos firmados de cambio de ministros, busqué de reojo pero no encontré mi nombre. Eduardo Petta, ministro de Educación.



Aún no sabemos cómo se comportará la gente, pero para mí Wiens es quien tiene mejor gestión. Silvio Ovelar, senador.