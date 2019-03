Junta Municipal da vía libre a corredor vial del Botánico

Los concejales debían decidir entre los dictámenes A y el B. El primero, el ganador, que tuvo como orador principal al presidente de la Junta Nenecho Rodríguez, abogaba por la sanción de la modificación. El dictamen B recomendaba la derogación de la resolución que autorizaba la afectación de 1,6 hectáreas para la construcción del corredor vial.

Argumentos. Nenecho Rodríguez señaló que no se está violentando la condición de parque del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, ya que toda la extensión seguirá funcional, anexándose 32 hectáreas de compensación que recibirá como mitigación ambiental de parte del Ministerio de Obras Públicas.

Por otro lado, señaló que hace tiempo el espacio público viene desmembrándose. Citó como ejemplos los predios de Copaco, Puerto Botánico, Viñas Cué, el Asunción Golf Club, la misma avenida Primer Presidente, entre otras partes. “Es la primera vez que el Jardín Botánico recibirá una compensación”.

Rodríguez informó que ya recibió la propuesta de Obras Públicas para el llamado a licitación pública nacional, para una consultoría consistente en la elaboración de un proyecto de mejoramiento integral de la avenida Artigas.

En su argumentación por la no aprobación de la modificación, el concejal Francisco Troche señaló que aunque el área desafectada sea de 1,6 hectáreas y no tres como se decía al principio, no se pueden canjear recursos naturales por obras como la que se llevará acabo. El concejal Rodrigo Boungermini refirió que el corredor vial estimulará aún más la proliferación de vehículos particulares y el despoblamiento capitalino.

Los ediles colorados Orlando Fiorotto y José Alvarenga también se mostraron contrarios a la obra. Alvarenga recordó que aún no se realizó la compensación de 32 hectáreas por la construcción del barrio San Francisco.

Protesta. Integrantes del grupo Kavichu’i Pochy se autoconvocaron para seguir de cerca la sesión. Anunciaron que llevarán adelante escraches a los que aprobaron la modificación.