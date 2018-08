Julio Fernández: “Por lo que el presidente me dijo, no habrá perdón para nadie”

A tres días de haber asumido el cargo, Julio Fernández, nuevo jefe máximo de la DNA, nos recibió en medio del trajín del acomodo y reuniones internas para ordenar la casa para encarar su gestión. Afable, jovial y abierto para el diálogo, dijo estar confiado en que hay margen para aumentar la recaudación, como también mejorar la imagen del ente en esta nueva etapa. Consideró viable enfrentar con éxito a una eventual estructura que opere al margen de las leyes.

–¿Cómo encontró la institución en el inicio de su gestión?

–En realidad hace tres días recién que estoy y parece tres años con el ritmo y las medidas que estamos tomando. Encuentro un equipo que me da la impresión de que si la cabeza, en este caso mi persona, da instrucciones precisas y claras, va a alinearse a las nuevas señales y directivas. Esa impresión tengo. Encuentro que también tengo que hacer cambios en algunas áreas estratégicas y sensibles y donde obviamente van a ser personas que son de mi confianza. Pero, por otro lado, también encuentro que hay funcionarios que han sido muy bien formados, hay gente que tiene muy buena formación. Por otro lado, también en nuestros estudios previos que hicimos vimos que había margen para aumentar la recaudación y creo que se va a ir confirmando con el paso del tiempo.

–¿Qué inquietud o preocupación le manifestaron los funcionarios?

–Bueno, obviamente me reuní con gente, con los técnicos y también con todos los sindicatos. Ellos básicamente se ponen a disposición para trabajar, pero, por otro lado, dicen que siempre son los más vulnerables cuando hay importaciones y conflictos con algún importador importante. Entonces, dicen que cuando vienen cierto tipo de acusaciones son principalmente ellos los que son atacados. Y hay que escuchar todas las campanas. Es seguro de que eso es lo que vamos a hacer porque el tango se baila entre dos.

–Se habló de transparentar y cambiar la mala imagen de Aduanas por denuncias de enriquecimiento ilícito de sus funcionarios. ¿Cómo piensa vencer esa estructura que viene de décadas imponiendo sus intereses?

–Yo creo que se puede cuando hay respaldo político, directivas claras y se persevera con las señales. Entiendo que muchos han intentado los primeros tres meses y luego se afloja un poco, no digo que hayan sido todos los directores, pero esa es una de las inquietudes que me expresaron los sindicalistas, de que en los primeros meses muestra una cara bonita, el lado claro de la luna, pero luego muestran los cráteres. Pero creo que eso si perseveramos con señales claras, por ejemplo, de cero tolerancias con la corrupción, con medidas digamos drásticas en casos que sean necesarios, va a perseverar la institucionalidad. Pongo de ejemplo el BCP, que tenía una imagen sistémica de corrupción en los 80 y ahora es una institución respetable.

–Cierta vez, un administrador comentó en privado que le dio vergüenza ver a administradores que llegaban a reuniones ostentando poder económico con vehículos lujosos. ¿Cómo reaccionará ante esta realidad que de hecho continúa en la institución?

–Llamémosles a las cosas por su nombre. Yo no tengo problema en ser muy sincero y digo cómo es posible que haya gente que se le imputa y hay evidencias reales, pero la Justicia lo deja libre. Entonces, hay un problema con la Justicia y no solo de las arbitrariedades que tienen las personas de manejar ciertos puestos o cargos. La Justicia es la que tiene que actuar y creo que también hoy la sociedad civil está mucho más madura, va a exigir mucho más y también nosotros vamos a exigir como autoridades que la Justicia cumpla con su papel.

–¿Los funcionarios recibieron el mensaje de que serán identificados por sus bienes, atendiendo a que otros directores señalaban que la correspondencia debían hacerla la Contraloría y la Justicia?

–Yo no veo por qué uno no puede ser transparente. Yo tengo todo a disposición. Mi celular no tiene contraseña, mi señora puede mirar cuando quiere y yo el de ella. Entonces, por qué no hacer una declaración de bienes si es que uno no tiene nada que ocultar. O sea, por qué uno tendría que molestarse, cuando puede justificar. Porque hay gente que también, aunque tenga un salario relativamente bajo, tiene la capacidad de generar más recursos. Yo conozco gente, colegas míos del Banco Central, que arrancamos juntos. Unos prosperaron mucho más que otros porque en realidad utilizaron mejor sus recursos, pero claro, nunca se compraron edificios de veinte pisos, eso ya es otro nivel.

–¿Cómo se va a encarar a importadores que se quejan del contrabando, pero en el sector están los que ingresan grandes volúmenes de mercadería en frío que no son precisamente una caja de pollos o de tomate?

–Bueno, nosotros vamos a fortalecer el Departamento de Fiscalización, donde estuvo justamente Elio Cabral. Eso va a estar muy fortalecido. Vamos a usar mucha tecnología y ser muy drásticos y hacerles sentir nuestra presencia del Estado a ese tipo de importadores. Ahora nos estamos organizando recién y una vez que empecemos a dar señales claras y vamos a tener tolerancia cero, por lo menos en lo que detectemos, no puedo decirte que seamos todopoderosos para detectar todo, a los que detectemos van a pagar muy caro. Nosotros no vamos a permitir y vamos a evidenciarlos y hacerlo explícito. Te voy confesar algo. Yo hablé con el presidente de la República con mucha franqueza y una de las preguntas que le hice fue qué pasa, señor presidente, si un amigo suyo cae y lo detectamos. Me dijo: “Julio, no hay perdón para nadie, yo le doy oportunidad a mis amigos, algunos pueden estar trabajando, pero si es que llegan a caer yo no me voy a quemar por el robo de otro. Así que mano dura para todos. No habrá perdón para nadie”. Fueron las palabras del presidente de la República.

–¿Ya hablaron de mantener la competitividad de nuestra zona ante la apertura de tiendas francas en el Brasil?

–Justamente está en agenda hablar con el equipo de Tributación y de economistas para evaluar propuestas a implementar. Otro tema es que vamos a trabajar muy de cerca con la Dinac, en los aeropuertos. Creemos que ahí pueden mejorar significativamente las recaudaciones. El tema tecnológico será clave en estos lugares. Equipos que controlen los horarios nocturnos en los dos aeropuertos grandes y creemos que vamos a tener mejoras notables.

Breve currículum

El nuevo titular de Aduanas, Julio Fernández, tiene 51 años. Es de profesión economista, especializado en Chile y Georgetown de Washington, donde obtuvo una maestría en economía con énfasis en políticas sociales. También realizó una maestría en econometría y economía internacional. Fue gerente de un área económica del BCP, director de la Dirección Nacional de Estadística y docente universitario. Es casado y tiene dos hijas.