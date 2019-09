Fiscala no cree que juicio oral se realice este año.

Sin embargo, la fiscala Natalia Fuster, quien tiene a su cargo el caso, ve difícil que este año inicie dicho proceso contra los ex senadores Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, el ex ministro José Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.

Esto teniendo en cuenta las posibles apelaciones que podrían presentar los cuatro acusados por el Ministerio Público. Fuster explicó que todavía queda pendiente fijar la fecha del juicio y conformar el Tribunal de Sentencia que deberá juzgar a todos los involucrados.

"De seguro ahora vendrán las apelaciones por parte de la defensa. Creo que para este año no será posible (el juicio oral y público)", indicó la fiscala en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Este caso inició a finales del 2017, pero a causa de los incidentes y recusaciones que presentaron los abogados de los implicados, recién este miércoles se realizó la audiencia preliminar.

Para la fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, la elevación de la causa fue un gran paso y manifestó que uno de los problemas que se tuvo fue la cantidad de jueces que se inhibieron durante todo el proceso.

A raíz de todo el escándalo que desataron los audios filtrados, González Daher fue destituido de la Cámara de Senadores y Oviedo Matto renunció a su cargo en la misma sede parlamentaria.

Si bien los dos volvieron a ingresar a la Cámara Alta para el periodo 2018-2023, la presión ejercida por la ciudadanía obligó a ambos a abandonar nuevamente el Congreso.

Las acusaciones de los implicados

Óscar González Daher fue imputado por asociación criminal y tráfico de influencias y Jorge Oviedo Matto por tráfico de influencias.

Además, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero se vieron involucrados por una conversación telefónica en la que presuntamente negocian un caso que guarda relación con las tierras de la Secta Moon, en el Chaco pargauayo.

González Daher es el único que cuenta con arresto domiciliario, tras permanecer recluido durante 10 meses en la Agrupación Especializada.

Los demás tienen medidas alternativas a la prisión como la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el Juzgado los primeros cinco días de cada mes.