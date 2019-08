Juicio contra Abdo y Velázquez sigue latente pese a pacto entre colorados

Según la diputada encuentrista Kattya González, en cualquier momento se puede solicitar nuevamente el juicio político, “obviamente sin jugar y presentar porque sí nomás”. “No hubo juzgamiento (principio Non bis in ídem) y tampoco absolución. Lo de esperar un año es ridículo porque eso solo es para proyectos de ley”, aseguró.

Por su lado, el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, es de la teoría que recién dentro de un año se puede presentar, aunque remarcó que todo depende siempre de la mayoría.

Al respecto, el constitucionalista Hugo Estigarribia manifestó que hoy mismo se puede presentar un libelo acusatorio. Explicó que la Constitución es muy clara y que establece que el juzgamiento lo hace el Senado y que no se trata de un proyecto de ley y que para entender dicha situación no hace falta recurrir a ninguna mitad de biblioteca.

“Hay que ir a lo que dice la Constitución nomás. El juicio político está legislado expresamente en la Constitución como un procedimiento diferente a un proyecto de ley, diferente a un pedido de informe. Es un juicio de responsabilidad política que tiene un tratamiento especial en la Constitución”, acotó.

NO HUBO JUICIO. Argumentó que en este caso no prosperó el pedido de juicio político, entonces ni siquiera hubo acusación, por lo que no hubo juzgamiento. “No hubo juicio. Al no haber juicio político no puede hablarse de cosa juzgada. El día de mañana si se plantea por las mismas causales no hay doble juzgamiento porque no hubo juicio político. Así de simple y no tiene tampoco límites del tiempo de tratamiento porque no es un proyecto de ley”, reiteró.

El ex senador puntualizó, que más allá de las apetencias y las posiciones políticas que se pueda tener en los diferentes sectores, el juicio político está legislado especialmente, y no tiene límites para su presentación. Incluso aunque haya prosperado la acusación pero que no haya juzgamiento. Recordó el caso del ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, cuya acusación se retiró del Senado. “En ese caso también se le puede volver a iniciar un juicio por las mismas causas, porque no hubo juzgamiento. No es una opinión al aire, es mirando la Constitución”, dijo.







Multibancada liberal sigue unida

En la Cámara de Diputados existen cuatro bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que, tras muchos inconvenientes, lograron aglutinarse en una multibancada que se fortaleció con la presentación del libelo acusatorio para el juicio político en contra del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez.

En ese marco de unidad, la multibancada ya vienen trabajando en un proyecto de ley para reformar la caja fiscal.

Al respecto, el líder de dicho bloque, Celso Kennedy, manifestó que la multibancada tiene estructurado un organigrama de trabajo y que desde la próxima semana reiniciarán el estudio sobre las distintas jubilaciones existentes.

En el mismo sentido se expresó Édgar Acosta, quien explicó que desde hace unos meses se vienen reuniendo con técnicos del Ministerio de Hacienda, de IPS y del Ministerio de Trabajo, con el fin de consensuar un proyecto que pueda ser presentado y tratado este año.

Señaló que con el nuevo panorama político, desconoce si el Ejecutivo tendrá la fuerza necesaria para llevar adelante dicho proceso, pero que seguirán trabajando.