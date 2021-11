Jueza se inhibe de la causa Efraín Alegre por su suegro

La semana pasada se había sorteado el tribunal que iba a juzgar al presidente del PLRA, donde fueron designados los magistrados Capurro, Zárate y García de Zúñiga.

Es más, el sorteo había determinado que el juicio oral estaba fijado para un día, el 20 de mayo de 2022. Sin embargo, recién esta semana llegó el expediente a los magistrados sorteados.

Así, la magistrada María Fernanda García de Zúñiga señala que se inhibe de entender en la causa. Alegó cuestiones que afectaban su fuero íntimo.

La jueza señala que se aparta “con el fin de evitar conflictos en mi fuero interno, que naturalmente, se produciría si tuviera que decidir sobre asuntos que no me son ajenos a título personal, pues el señor Miguel Abdón Saguier es suegro mío, ex senador de la Nación y miembro activo del Directorio del Partido Liberal Auténtico, nucleación política en la que el señor Efraín Alegre funge de presidente...”.

La magistrada añade que “es de conocimiento público la posición del doctor Saguier al respecto de estos hechos, pues ha acompañado activamente al señor Alegre en el marco de la presente causa, creando de este modo una postura con relación a estos hechos”.