Jueza resuelve una extradición abreviada para socio de Messer

Bruno Farina, presunto socio comercial del prófugo y buscado internacionalmente por el caso Lava Jato Darío Messer, aceptó ser extraditado al Brasil y habló con los medios tras salir de la audiencia del juzgado de Alicia Pedrozo. “Yo estaba escondido hace tres años en Paraguay, por orden de mi abogada que me pidió tiempo. Es una decisión de mi abogada, no mía”, dijo.

La magistrada aceptó el pedido del detenido y resolvió su extradición simplificada o abreviada para que la Justicia brasileña lo lleve lo antes posible.

La magistrada se valió del artículo 27 de la Ley 2753 que aprueba el acuerdo sobre la extradición entre los Estados partes del Mercosur, que indica sobre la extradición simplificada o voluntaria en el que reza: “El Estado Parte requerido podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante la autoridad judicial del Estado Parte requerido, prestare su expresa conformidad para ser entregada al Estado Parte requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que este le brinda”.

Ahora la Justicia que requiere de esta persona que fue detenida el miércoles pasado en Ciudad del Este tiene 40 días para llevarla, caso contrario, sería nuevamente liberada según la ley.

“La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta inmediatamente en libertad si, al cabo de 40 días corridos, contados desde la fecha de notificación de su detención al Estado Parte requirente, este no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte requerido”.

Farina dijo que si fuese por él, ya iría a su país para que lo procesen.

“Yo soy brasileño, y aquí no fui imputado en nada, acá en Paraguay no tengo absolutamente ningún problema; yo vivo hace tres años a este país y admito que estaba escondido porque mi abogada me pidió un tiempo; me quedé por una decisión de mí abogada, no mía”, explicó.

El fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán, explicó que no corresponde la figura de la expulsión para Bruno Farina, detenido el miércoles en el Paraná Country Club de Hernandarias, y que la Justicia brasileña solicitará su extradición.

Farina es socio comercial de Messer, sindicado como el líder de un esquema de lavado de dinero a través de casas de cambios que operaban en Brasil y Paraguay. Messer también es fundador de Cambios Amambay SRL, que posteriormente se convertiría en Banco Basa, propiedad de Horacio Cartes.