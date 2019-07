Jueza que liberó a Quintana admite que aceptó un inmueble embargado

“La resolución de libertad de él no se basó en esa fianza, o sea, es una garantía más que se le impuso a él. Ese inmueble o cualquier otro del valor aproximado que fijamos, que son G. 500 millones... él ofreció ese inmueble como garantía real al momento que se le hizo su primera audiencia, eso fue en setiembre del año pasado, y en ese momento no estaba embargado. Posteriormente, el juez de la causa, que en ese entonces era Rubén Ayala Brun, dispuso el embargo de todos sus bienes y, por lo tanto, incluye este inmueble, pero eso es subsanable poniendo otro inmueble, por eso el plazo de 15 días para que presente las condiciones de dominio”, expresó.

Señaló que todo se hizo como un trámite de incidente, que se realiza de manera escrita con un plazo de tres días para resolver, por lo que no era una audiencia donde ella podría haber preguntado a la defensa el inmueble que podía dejar como garantía real.

“Por eso es que se le puso un plazo para presentar los documentos bajo la intimación de que podrá ser revocada la medida que se le impone. Si es que yo veo que él ha actuado con mala fe, entonces se revoca... No es que él ofreció ese inmueble ahora, yo tomé con base en el expediente y los datos de la primera audiencia donde figuraba aún no embargado”, explicó.

Señaló que con base en la nueva información presentó una intimación a Quintana a presentar los papeles.

EMBARGO. La jueza sostuvo que la figura del embargo judicial tampoco es un impedimento jurídico, ya que sobre un inmueble pueden caer varias situaciones.

“Un embargo preventivo sobre un inmueble es una medida que no necesariamente tiene que ser única, o sea, un inmueble puede tener varios embargos, puede tener una hipoteca, o sea, se pueden gravar varias medidas cautelares sobre un mismo inmueble”, sostuvo.

Agregó que el requerimiento al diputado es a los efectos de asegurar que el monto se ajusta a lo impuesto, y, por lo tanto, no debería tener ningún gravamen.

“Estas medidas alternativas que yo impuse pude no hacerlo, porque eso es lo que dice el artículo de la revocatoria de medidas, incluso eso me objetaron otros... Las medidas son solamente a los efectos de estar segura de que él se está sometiendo al proceso”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que el inmueble no sea del legislador, dijo que ella no manejaba esta información, y que en cualquier caso se puede cambiar.

“Yo considero que no me equivoqué... pero si se considera en el Jurado (de Enjuiciamiento de Magistrados) que cometí un mal desempeño en mis funciones, y bueno, me iré a mi casa, no tengo ningún problema. Estoy tranquila que obré de manera justa y de acuerdo con las leyes”, indicó.