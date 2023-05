Jueza niega permiso a Mbururu para estar en la proclamación

La magistrada señala que el acto de proclamación de presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la República es de competencia exclusiva de la Justicia Electoral, para otorgar derechos y títulos a quienes resulten elegidos en las elecciones generales.

Más adelante agrega que la asistencia no es de carácter obligatorio y que la inasistencia no generará gravamen irreparable al recluso Mbururu, por lo que no es indispensable y urgente su tras-lado hasta ese lugar.

Luego señala que se torna inviable lo solicitado en razón del principio de racionalidad y necesariedad, ya que el tras-lado requiere un mayor desplazamiento del personal policial y penitenciario, para precautelar la seguridad personal del procesado y los peligros procesales, lo que podría generar un obstáculo para el correcto desarrollo de las causas tramitadas en la Circunscripción Judicial del Alto Paraná.

Se trata de las audiencias preliminares y juicios orales previstos en los próximos días. Una de ellas es el juicio oral y público por coacción grave y robo, por un hecho registrado en Ciudad del Este. En este caso, la apertura del juicio oral y público se suspendió en dos ocasiones.

Esquivel también tiene otro juicio pendiente por homicidio doloso en grado de tentativa y otros en Itakyry.

En el caso mencionado está acusado por tentativa de coacción sexual y violación, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, robo agravado en banda, asociación criminal, producción de riesgos comunes y amenaza de hechos punibles, junto a 11 indígenas.