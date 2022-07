Jueza dice que cuando votó no tenía el cargo

“Si bien es cierto he sufragado en las elecciones realizadas en fecha 20/06/2021, lo he realizado en razón de que en esa ocasión no contaba con ningún impedimento para hacerlo, ya que en esa fecha seguía siendo una funcionaria de rango inferior, por tal motivo no contaba con ninguna incompatibilidad para hacerlo. Asimismo, cabe resaltar que mi designación ha sido mediante Decreto N° 2707 de fecha 20 de agosto del 2021, es decir, dos meses después de las elecciones y la asunción al cargo ha sido el 25 de agosto de 2021”, precisó.

No obstante, la norma judicial indica que funcionarios tampoco pueden participar de actividades políticas.