Jueza decide mañana si va a juicio oral el caso audios

Todos los acusados por el caso que investiga el presunto tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre la justicia, revelado mediante sendos audios que mostraron como negociaban expedientes judiciales el ex senador colorado, Óscar González Daher, el ex secretario del Jurado, Raúl Fernández Lippmann, el ex senador Jorge Oviedo Matto y el abogado Carmelo Caballero, tuvieron ayer la audiencia preliminar en dicha causa ante la jueza Cinthia Lovera y se espera para mañana si el caso va o no a juicio.