Jueza analizará si le compete establecer sanciones para Horacio Cartes

La jueza Lici Teresita Sánchez informó que antes de tomar alguna determinación sobre las sanciones al ex presidente de la República Horacio Cartes , deberá analizar si está bajo su competencia o la del juez Alcides Corbeta el caso , ante quien se dio inicio al trámite. Aseguró que para mañana podría haber novedades.

“Esta magistratura se aboca al estudio del tema ya que esta causa ya tiene juez de turno. El análisis que voy a hacer es si el alcance de la disposición legal me afecta a mí, en mi competencia, o al juez Alcides Corbeta. Por respeto a la ciudadanía, corresponde que la causa tenga un juez. Se requiere de la certeza y seguridad para ver cuál es la magistratura competente”, dijo a la 1020 AM.

Lea más: Juzgado recibe antecedentes sobre el desacato de Cartes en caso Messer

Sánchez explicó que en caso de que no sea de su competencia resolver las sanciones, el expediente será devuelto al juez Alcides Corbeta para que sea él quien disponga las sanciones para el ex presidente de la República por no haber asistido ante la Comisión Bicameral de Investigación.

La Comisión Bicameral del Congreso que investiga a Dario Messer comunicó este martes al Juzgado sobre la nueva no comparecencia del ex presidente Horacio Cartes, quien fue citado para declarar sobre sus vínculos con el empresario.

El ex titular del Poder Ejecutivo se ausentó en dos ocasiones ante el llamado de la comisión legislativa y pidió responder las consultas por escrito, alegando que tiene esa atribución al ser un senador electo, a pesar de que no le hayan dejado jurar.

A raíz de esa situación, el juez Penal de Garantías Alcides Corbeta señaló, en su momento, que Horacio Cartes, al no presentarse sin una justa causa, es pasible de sanciones previstas en el artículo 5 de la Ley 137/93, que debe ser aplicada por el Poder Judicial, vía Juzgado.