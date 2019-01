Juez violó ley orgánica municipal con medida cautelar, dice fiscal

El fiscal Vicente Rodríguez dio su dictamen de contestación sobre el caso del amparo del ex intendente preso Ariel Araújo.

De acuerdo con el dictamen de contestación del agente fiscal Vicente Rodríguez Barreto, el magistrado se equivocó ya que la resolución de la Junta Municipal sobre el sucesor de Néstor Ariel Araújo, ex intendente de Francisco Caballero Álvarez , Canindeyú, que está preso en Tacumbú, se halla facultada por ley.

Dice que la resolución del cuerpo legislativo municipal se encuentra ajustada a la normativa prevista en el Artículo 53, Inciso C, donde claramente se establecen las causales que motiven la sustitución de un jefe comunal.

Además, aclara que Araújo está recluido por la orden de un juez competente y, ante la acefalía, necesariamente se debe implementar el mecanismo de sustitución que no puede ser evitado por medio de una medida cautelar.

El fiscal refiere que el magistrado Juan Vera actuó contrariando lo establecido en la ley, cercenando las atribuciones de la Junta Municipal, "prohibiendo o evitando la convocatoria a sesión ordinaria o extraordinaria para tratar un orden del día que defina un supuesto abandono del cargo del intendente municipal y la elección de uno nuevo".

Otro aspecto que no fue aclarado en el caso es la firma del ex intendente Araújo en el documento que deriva en la medida cautelar; al respecto, Vera dijo que no conoce personalmente al solicitante, pero refirió que una persona se acercó a rubricar los papeles en la oficina de Salto del Guairá.

Fuentes oficiosas indican que algún funcionario se habría constituido hasta la cárcel de Tacumbú a fin de conseguir la firma del ex jefe comunal.

Ante la situación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) determinó una investigación preliminar emplazando al magistrado electoral a la presentación del expediente en un plazo de cinco días.

La Junta Municipal de Francisco Caballero Álvarez, cumplido el plazo establecido por ley de ausencia del ex intendente Néstor Ariel Araújo, había elegido a Emenegildo Godoy como nuevo intendente municipal para completar el periodo de gobierno, hasta fines del 2020.