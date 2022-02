Juez rechaza arresto en casa y ratifica la prisión a odontóloga

Hasta ayer, la orden de los camaristas no se había cumplido, debido a que la procesada se encerró en su casa y no podía ser detenida por la Policía, que no contaba con orden de allanamiento, según explicó el fiscal Aldo Cantero.

Su defensor, el abogado Luis Vergara, requirió revisión de medidas, pidiendo que se le concediera el arresto domiciliario. Para el efecto, ofreció caución real de un inmueble valuado en G. 760.270.815, con una tasación firmada por el ingeniero Ignacio Edwards.

Sin embargo, dice el juez que el citado profesional no se halla registrado como perito en la Corte. Además, sostuvo que no cambiaron las condiciones por las cuales el Tribunal de Apelación dictó la prisión preventiva.

Con ello, el juez rechazó el pedido y confirmó la prisión. En la audiencia de revisión estuvieron también los padres de la niña fallecida en el consultorio odontológico.