Juez prohíbe a ediles tratar la renuncia de Sandra McLeod

El abogado de McLeod, Cristian Cabral, acompañó a la actuaria judicial Rosa Godoy, quien entregó al secretario del cuerpo colegiado, Claudio Durañona, el oficio de fecha 19 de diciembre del 2018.

La escrito comunica que el juez penal de la Adolescencia de Atención Permanente del Alto Paraná, abogado Marino Méndez, en los autos caratulados “Sandra McLeod Zacarías contra la Junta Municipal de Ciudad del Este sobre Amparo Constitucional”, hizo lugar a la medida cautelar de urgencia.

Igualmente, ordena la suspensión del tratamiento de la nota renuncia número 867 de la Intendencia Municipal de fecha 23 de noviembre de 2018 presentada por McLeod. “Se aclara que la medida cautelar decretada es ínterin se sustancie el presente juicio de amparo constitucional a los efectos de comunicar lo dispuesto por este juzgado”, refiere parte del oficio.

La Junta Municipal, ayer en sesión extraordinaria, a través de una minuta otorgó poder general con cláusula especial para intervenir en la causa a los abogados Leonardo Ayala Balmoris, Víctor Enriquez, Leogino Viana, Orlando Paiva, Nidia Silvero de Prieto, Antero Prieto Nicolás Russo y Amambay Ferreira Lugo.

“BARRIL SIN FONDO”. “La ley 3966 le faculta a la Junta a tratar la renuncia de un intendente y no pone plazo para su tratamiento. Estamos habilitados a tratar cuando así lo creamos conveniente. No es que nos interesa demasiado tomar ese pozo en el que está viviendo la Intendencia Municipal, ese es un pozo negro, un barril sin fondo es esa Municipalidad, porque todo lo que inyecta va al fondo y no se recupera”, señaló el concejal municipal Teodoro Mercado.

Aseguró que la Comuna esteña llevará unos 10 años para recuperarse y reencausarse. “No es tan apetecible ir allí y entrar a esa Municipalidad. Ahora en el tema político es complicado entenderla a Sandra, que renuncia, que no renuncia. Vino una escribana en dos ocasiones para asegurar la no renuncia y ahora un juez nos dice que no podemos tratar. O sea para ellos los actos que realizaron son nulos. Sencillamente no están seguros de lo que están haciendo, han caído en la desprolijidad total”, apuntó.

Por su parte el concejal Herminio Corvalán cuestionó la medida cautelar y fustigó al magistrado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por McLeod. “La ciudad no aguanta más esta clase de acciones, el pueblo paraguayo no aguanta más a políticos corruptos y sinvergüenza”, dijo.