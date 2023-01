Jueza otorga libertad ambulatoria a implicado en agresión a Zapag

Marcello Fretes Laterra está imputado por lesión grave en la causa que investiga la agresión sufrida por Benjamín Zapag, hijo de Raúl Zapag, dentro de una discoteca de Asunción.

Según lo dispuesto por la magistrada, el joven estará obligado a informar sobre cualquier cambio de domicilio, comparecer ante el juzgado cada mes y tiene prohibición de salida del país.

Además, deberá presentar el comprobante de matriculación de su universidad y tiene prohibido acercarse a 500 metros de la víctima. Asimismo, no podrá comunicarse con el afectado.

Declaraciones de la víctima

En su declaración ante el Ministerio Público, el joven Benjamín Zapag aseguró que fue Héctor Grau, también imputado, quien lo golpeó, y que Marcello Fretes fue quien le gritó y luego comenzó la gresca.

Según el relato de la víctima, alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre ingresó solo al baño del bar Morgan de Asunción y, cuando estaba por salir, un hombre “con barbita”, que estaba recostado en la pared interior al lado de la puerta del baño, lo interceptó y le gritó.

“Me grita ‘ahh’ y le pregunto ‘¿qué pasa?’, con la intención de saber por qué me gritó de esa manera y me vuelve a gritar ‘ahh’, ambos gritos con tono amenazante. En ese momento, recibí golpes de puño en la cara de una persona que no era quien me gritó”, aseveró.

En otra parte de su testimonio, Benjamín Zapag destaca que hasta ese momento no conocía a ninguno de los involucrados en el caso, pero que posteriormente se enteró de que la persona que le gritó fue Marcello Fretes y que quien le pegó fue Héctor Grau.

En el marco de la investigación, el fiscal Juan Carlos Ruiz imputó por coacción a una tercera persona identificada como José Samir Samaniego, alias Sama.

El caso

La brutal agresión ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo 6 de noviembre de 2022, en el interior del baño de la discoteca Morgan de Asunción, donde se encontraba Benjamín compartiendo con amigos, mientras que los rugbistas estaban en compañía de otros miembros de la selección paraguaya de rugby.

Tras el hecho, la víctima quedó con graves lesiones en el rostro, tras lo cual fue hospitalizado. Ese mismo día fue sometido a una cirugía por una lesión maxilofacial y se le practicó una reconstrucción facial en la zona del ojo. Afortunadamente, el joven se recuperó de las lesiones.