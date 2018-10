La decisión fue informada luego de que la Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Nacional hayan recomendado no otorgar dicha licencia ante la falta de personal uniformado para acompañar su traslado hasta esa zona del país, informó el periodista Raúl Ramírez.

“El juez me comentó que no están dadas las garantías. En ese sentido, quiero mencionar que no puede ser que en un país donde, supuestamente, las instituciones deben funcionar, no le puedan proveer de seguridad a mi defendido para que pueda ir”, refirió Filemón Meza, abogado de Cucho, a radio Monumental 1080 AM.

El padre de Reinaldo Javier Cabaña falleció el martes en un sanatorio privado de Ciudad del Este a consecuencia de un infarto. El procesado por narcotráfico se encuentra recluido en la Agrupación Especializada desde hace poco más de un mes.

Cucho está imputado por empleo ilícito de bienes, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos y violación de la Ley de Armas, junto con Marcelo Ricardo Cabaña, su hermano, y una treintena de personas. Entre ellos está imputado el diputado colorado Ulises Quintana.

Cabaña Santacruz fue detenido luego de un megaoperativo en Ciudad del Este, denominado Berilo.