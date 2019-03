Juez libera a imputado por violencia y mujer teme por su vida

Liliana Acosta denunció a su ex pareja Juan Manuel Quiñónez por violencia.

A Liliana Acosta, quien vive en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, no le queda más opción que exponer su identidad y de paso la de su hija de 3 años, debido a las amenazas de muerte que sufre por parte de su ex pareja, Juan Manuel Quiñónez.

El fiscal Jorge López lo había imputado por violencia intrafamiliar y pidió su prisión preventiva. Pero antes de concretarse aunque sea una detención, el juez Edgardo Martínez le otorgó medidas alternativas y quedó en libertad.

Ante esta situación, la mujer se siente desesperada. Afirma sentirse desprotegida por parte de la Justicia y decidió contar a los medios de comunicación que teme por su vida y la de su hija.

Contó que convivió durante tres años con Juan Manuel Quiñónez, y que durante ese tiempo tuvieron a la niña. En la relación sufría constantes maltratos, inclusive cuando estaba embarazada.

Su preocupación es aún mayor porque el agresor se jacta de que su padre es actuario judicial y que por ende tiene influencia en el Poder Judicial.

"Soporté golpizas, agresiones verbales y vivía constantemente amenazada con que me iba a matar y que nada yo podía hacer porque eran gente muy influyentes. Además, después de cada maltrato venía su madre y me pedía que no le denuncie, que hablaría con él para que cambie", expresó.

Siguió relatando que cada día la relación entre ambos empeoraba y que decidió denunciarlo en el Ministerio Público con pruebas de los contantes maltratos.

"Él me sigue amenazando a mí y a mi hija de que nos mataría y no sé qué hacer. Estoy desesperada, mi casa está al lado de la vivienda de sus padres y él está todo el día ahí. Temo por nuestras vidas y pido ayuda, voy a denunciarle a este juez ante el Jurado y le responsabilizo a él si nos pasa algo", manifestó.

Fiscal apelará medida alternativa

Por su parte, el fiscal Jorge López dijo que apelará la medida alternativa a la prisión otorgada al hombre.

"Me extraña la decisión del juez. Existen elementos contundentes de que el hecho existió, por eso imputamos y pedimos su prisión, se trata de un crimen y no se le puede otorgar medidas, ojalá el Tribunal pueda rectificar esto", indicó.

Última Hora intentó tener la versión del juez Edgardo Mauricio Martínez, pero no quiso dar declaraciones.

Cifras de feminicidio

El 2018 cerró con 59 víctimas de feminicidio, mientras que suman 12 los casos registrados en lo que va de este año.

La Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia intenta erradicar las muertes por violencia machista. Para ello involucra a las instituciones del Estado y aún así Liliana Acosta siente vulnerados sus derechos por parte de su ex pareja y de la Justicia.