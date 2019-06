Juez involucrado en supuesta malversación en ex Puente Kyjhá

Mediante un oficio firmado el 3 de julio de 2018, el juez de la Niñez y Adolescencia de Salto del Guairá, Víctor Godoy, pedía que se incluyera en el presupuesto de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez G. 360 millones, una deuda que tiene el ex intendente preso por lesión de confianza , apropiación y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

El magistrado se defiende alegando que solo comunicó acerca de la deuda a la Junta Municipal.

Según su versión, jamás ordenó que se introdujera dicho recurso en el presupuesto del 2019, de manera que la Municipalidad pagara la deuda particular de Ariel Araújo, como asegura la Fiscalía.

Por su parte, los concejales no reconocen ninguna deuda municipal que no se haya realizado dentro de los procedimientos establecidos en la ley tanto la orgánica municipal y la de Contrataciones Públicas.

El caso

El fiscal Vicente Rodríguez investiga una denuncia formulada por Carlos Enrique Nicolau Fernández, directivo de la firma Mundial Cambios SA con sede en Salto del Guairá, por los presuntos hechos punibles de asociación criminal y estafa. Sindicó como presuntos responsables a Néstor Ariel Araújo, ex intendente de Francisco Caballero Álvarez, preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, César Darío Martínez Portillo y Nilsa González de Blanco.

Contó en su denuncia que en fecha 22 de abril del año 2017, Araújo se presentó en la sede de la entidad financiera para efectivizar cheques por 300.000 reales. Fue así que presentó tres cheques de G. 180 millones de Interfisa Banco, totalizando la suma de G. 540 millones, que fueron liberados contra la cuenta corriente de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez.

Los cheques aparentemente estaban firmados por César Darío Martínez Portillo, Nilsa González de Blanco y debidamente endosados por Araújo.

“Grande fue nuestra sorpresa cuando nos presentamos al banco girado, en donde dos de los cheques fueron rechazados por 'orden de no pago', siendo los mismos los números 000299 y 000301”, expresó el denunciante. “En todo momento yo confié en la buena fe de los denunciados, más aún teniendo en cuenta que, quien me estaba entregando los cheques librados por la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez, era nada más y nada menos que el intendente, quien se aprovechó de dicha circunstancia para engañarme y apropiarse del dinero de Mundial Cambios SA”, reza el escrito presentado.

Los cheques en cuestión fueron denunciados como extraviados ante la Policía Nacional, situación que fue comunicada al banco de origen, que dispuso la orden de no pago. “Es evidente la total mala fe y ánimo de engañar con que actuaron los ahora denunciados”, expresó Nicolau Fernández.

Investigación fiscal

El agente fiscal Vicente Rodríguez informó que no descarta ampliar la imputación contra Araújo de acuerdo con el artículo 245, inciso 4º, que castiga la producción de documentos no auténticos. La pena privativa de libertad puede ser aumentada hasta 10 años.

En el marco de las pesquisas, el representante del Ministerio Público llamó a declarar a Claudio Manuel González, quien se desempeñaba como ordenanza de la Comuna en ese tiempo.

González relató que el 2 de mayo del año 2017 la señora Nilsa González de Blanco, una de las firmantes de los cheques, tesorera de la Municipalidad en ese entonces, le pidió que de manera urgente realice la denuncia sobre el extravío en la Comisaría local, y él aparentemente sin consultar los motivos acudió a presentar la denuncia correspondiente.

Pero en su declaración, la mujer manifestó que los cheques investigados habían sido entregados en propias manos a Araújo, en vista de que le solicitó para pagar a los proveedores, y que siempre le presionaba mucho en su calidad de intendente.

Al ser requerida del porqué no denunció que era presionada por el ex jefe comunal para que los entregara, dijo que necesitaba mucho de su trabajo porque tiene una hija epiléptica. “Por necesidad nunca me animé a denunciar”, alegó.

Por otra parte, manifestó que nunca pidió a nadie que denunciara el extravío de los cheques, contrariando así la versión del ex ordenanza municipal Claudio Manuel González.

Posible falsificación

Todos los indicios apuntan a que el documento de la denuncia policial se habría falsificado, ya que el personal policial oficial primero Jorge Aguilar refirió que en ningún momento recibió denuncia alguna sobre extravío de cheques durante su guardia, en la fecha mencionada, en la dependencia policial de Francisco Caballero Álvarez.