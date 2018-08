Juez envía a Javier Díaz Verón a Tacumbú

El ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, está imputado por enriquecimiento ilícito.

El juez Julián López se allanó al pedido de la Fiscalía y confirmó la prisión preventiva para el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón , durante su audiencia de imposición de medidas.

El magistrado alegó que basó su decisión en el peligro de fuga y para evitar la obstrucción en el proceso investigativo. Además, explicó que el hecho de no haberse presentado antes a pesar de que haya habido una orden de detención en su contra, no le favoreció en su pedido de una medida menos gravosa que la cárcel.

Indicó que ordenó también que la Dirección de Institutos Penales, del Ministerio de Justicia, arbitre los medios para resguardar la integridad física, la seguridad y sobre todo la vida del procesado.

En este sentido deja abierta la posibilidad de que la Dirección de Institutos Penales del Ministerio de Justicia lo derive a otro establecimiento, a fin de garantizar su seguridad.

Igualmente el ex titular de la Fiscalía General del Estado ofreció un inmueble de un tercero pero debido a la alta expectativa de pena que tiene la causa por la que está imputado, el juez consideró que no es suficiente.

Díaz Verón se entregó a tempranas horas de este viernes a la Policía y luego fue trasladado hasta la Fiscalía para comparecer ante la investigadora Carmen Gubetich. Afirmó a la agente que es inocente, pero se abstuvo de hablar en la declaración indagatoria.

Posteriormente, fue hasta el Palacio de Justicia para presentarse ante el juez Julián López. La audiencia se prolongó más de lo previsto, debido a un corte de energía eléctrica que afectó la zona de Sajonia.

Lea más: Díaz Verón dice que es inocente y se abstiene de declarar ante la Fiscalía

El ex fiscal general del Estado enfrenta un proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, quién está imputada por lavado de dinero. Ella está recluida en la Penitenciaría del Buen Pastor, pero la defensa apeló para que le concedan la prisión domiciliaria, por lo que esa acción debe resolverse.

Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos unos ingresos de G. 3.764.317.044. Detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018. No se descarta que también incluyan a sus hijos, Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo.