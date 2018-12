Juez dice que la CBI debe llamar a Cartes y si no asiste habrá sanción

“He resuelto establecer que es facultad de la Comisión Bicameral convocar al señor Horacio Cartes a comparecer a audiencia informativa y no del Juzgado. He resuelto también comunicar al señor Horacio Cartes que, en caso de que no comparezca ante la nueva comparecencia, será pasible de sanciones”, sentenció el magistrado.

De esta manera, Corbeta dejó claro que si el ex mandatario no asiste ante un nuevo llamado, de ser citado nuevamente, y sin tener una causa justa, se expone a sanciones administrativas o arresto domiciliario por 15 días.

La legislación que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación, establece que “si la persona citada no compareciese o no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de seis a 15 días, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública”.

Corbeta aclaró que el pedido realizado por la CBI era de que el juez solicite a Cartes comparecer ante el Congreso a lo que este respondió que no puede obligar al ex presidente a asistir a dicho llamado.

Explicó en su resolución que “el pedido carece de objeto, dado que no refiere a la aplicación de alguna sanción que dependa de la intervención judicial, sino que se limita a solicitar una disposición de la cual no se halla privada a la Comisión Bicameral en los términos de la ley, que consiste en disponer la comparecencia de una determinada persona a los efectos de una investigación”.

Defensa. Con relación al documento presentado por la defensa de Cartes donde piden no ordenar la detención del ex presidente, Corbeta explicó que solo será estudiado en una etapa posterior a la nueva fecha de convocatoria y en caso de que no vuelva a comparecer el ex titular del Ejecutivo.

“La Comisión me va a remitir los antecedentes y ahí vamos a estudiar todo lo relativo a sus fueros o a las inmunidades que pueda tener”, expuso el magistrado a los medios de prensa.

Cartes fue convocado para prestar declaración el pasado viernes por la Comisión Bicameral que investiga por lavado de dinero a Messer.

Sin embargo, no se presentó y comunicó, nota mediante, que responderá por escrito las preguntas de los senadores y diputados ya que considera que por ser senador electo y proclamado, tiene inmunidades y la Constitución lo avala en ese sentido.

Socios comerciales. Además de ser “hermanos del alma” el ex presidente y el empresario brasileño prófugo de la Justicia poseen fuertes lazos comerciales. Messer fue fundador de Cambios Amambay SRL, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

Tras dos años de estar al frente de esta empresa, la vendió a Ramón Cartes, padre del ex mandatario, que la convirtió luego en banco en la década del 90. Asimismo, Messer fue imputado en mayo de este año por la Justicia paraguaya por lavado de dinero.