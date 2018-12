Juego de tronos lidera las series televisivas del 2019

No es casualidad que la serie fantástica creada para HBO basada en la saga Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin levante tal expectación desde el 2011, ya con más de 300 premios.

En tanto, otras plataformas preparan sus series como la española Movistar, ya disponible en Latinoamérica y que contará con El embarcadero, serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los responsables del éxito La casa de papel, la cual estrenará en Netflix su tercera temporada.

AMAZON. El servicio Amazon Prime propone como novedades Good Omens, la nueva ficción de Neil Gaiman, creador de la fantástica American Gods (que estrena su temporada 2); The Boys, basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson; y Carnival Row, con Cara Delevingne. Y seguirá con nuevas temporadas de La maravillosa señora Maisel, Jack Ryan, Transparent, Homecoming, entre otras.

Pero su título más esperado es Modern Love, con un espectacular reparto encabezado por Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Catherine Keener o Andy García, para una serie sobre el amor y las relaciones personales basada en la columna del mismo nombre de The New York Times.

NETFLIX. En la guerra televisiva, Netflix presenta toda una flota, con más de 30 estrenos, entre ellos, The Umbrella Academy, Carmen Sandiego en versión animada, Turn Up Charlie (con Idris Elba), Sex Education, The Witcher (con Henry Cavill), la serie documental Our Planet –de Alastair Fothergill–, o Central Park 5, una historia de racismo basada en hechos reales. También vuelven la mexicana La casa de las flores (T2); Black Mirror (T5); Mindhunter (T2); The Crown (T3); Strangers things (T3); The Punisher (T3); 13 Reasons Why (T3); Altered Carbon (T2); o la tercera y última temporada de Una serie de eventos desafortunados.

HBO. Más allá de las peleas de los siete reinos, la cadena HBO inicia 2019 con una nueva tanda de episodios de la premiada True Detective y mantiene series multipremiadas, como Big Little Lies o El cuento de la criada, así como sorpresas de 2018 como Killing Eve y nuevas apuestas como Watchmen, Chernobyl o Lovecraft Country, una historia de terror producida por Jordan Peele y J.J. Abrams.

HULU. La serie estrella de la cadena Hulu para 2019 será Catch-22, el esperado retorno a la tevé de George Clooney, que protagoniza una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. EFE