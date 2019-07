Juego de Tronos arrasa con nominaciones en los Emmy

La serie de batallas épicas dominó la lista de nominaciones y aseguraron el éxito a su productora HBO, que supera a Netflix en número de candidatas al contar con un segundo apoyo: Su miniserie Chernobyl que acumula 19 nominaciones.

Contra Juego de Tronos competirán a mejor serie dramática Killing Eve, Better Call Saul, divguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

MÁS NOMINACIONES. Donde habrá una apasionante batalla será en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada The Marvelous Mrs. Maisel que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a Veep la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca. El resto de comedias nominadas es Barry, Fleabag, Russian Doll, The Good Place y Schitts Creek.

Emilia Clarke, Jodie Comer, Laura Linney, Viola Davis, Mandy Moore, Sandra Oh y Robin Wright, son las nominadas a mejor actriz protagónica en drama.

Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk, Billy Porter y Milo Ventimiglia lucharán por el premio a mejor actor dramático.

Aunque tradicionalmente los Emmy recibían menos atención que galardones del cine como los Óscar, la fiebre por las series de televisión y el crecimiento de la oferta a través de plataformas en línea ayudaron a que crezca de manera muy importante el interés por la pequeña pantalla, para la que celebridades como Meryl Streep, Antonio Banderas y Julia Roberts ya no dudan en trabajar. EFE