Juega el Real e inicia la Serie A

Además hoy juegan: Osasuna vs. Eibar (11.00), Celta de Vigo vs. Valencia y Getafe vs. Athletic Bilbao (15.00). Ayer, Sevilla venció 1-0 de visita a Granada y Levante de local doblegó 2-1 al Villarreal.

Hoy además se da inicio a otra temporada de la Serie A de Italia, el múltiple campeón Juventus, inicia otra defensa de su titulo desde las 12.00 visitando a Parma y en segundo turno, Fiorentina, que fichó al francés Ribery, recibe a Nápoli (14.45).