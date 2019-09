Juan Salgueiro sigue recluido en Reserva

Aislado. Salgueiro (d) entrena en Reserva, pero no juega.

Juan Manuel Salgueiro (36 años) entrena, pero sin jugar, recluido en la Reserva de Libertad. Tiene contrato hasta diciembre de este año y aseguró que quiere “seguir jugando”, cosa que este año no lo hizo.

“Estoy entrenando en la Reserva. Físicamente me mantengo bien, tengo ganas de seguir jugando y me gustaría continuar en Paraguay”, expresó a la 1080 AM. “Mejor que sea acá, estoy arraigado a lo que es el país, tengo mi mujer y familia acá”, agregó.