Juan Arrom y Martí protestan contra dichos de Bolsonaro

Curiosamente, los hechos a los que se refieren Arrom y Martí tienen que ver con las expresiones vertidas la semana pasada por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien luego de reunirse con Mario Abdo declaró que no dará asilo a ningún criminal, en referencia a Arrom y Martí, por lo que los mismos en su denuncia dijeron sentirse agraviados por las publicaciones de los medios de prensa ante estos hechos.

“No podemos hacer observaciones sobre declaraciones de lo que dice Bolsonaro, estas cuestiones son accesorias y no formaron parte del proceso que se está tramitando ante la Corte, no pueden introducir estos hechos como hechos nuevos. Quedamos sorprendidos del traslado que nos hizo la Corte IDH ante estos hechos, porque a estas alturas esto parece un proceso de nunca acabar. No podemos tener responsabilidad sobre algo que no fue cometido por un agente del Estado”, expresó la directora de RRHH de la Fiscalía, Alejandra Peralta.

Mencionó que Arrom y Martí buscan manipular al sistema interamericano para intentar censurar a la prensa.