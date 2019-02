“Juan Arrom se evidenció como un mentiroso ante la Corte IDH”

–¿Cómo tomó las declaraciones de Juan Arrom?

–Él apostó a la fantasía y le salió un desastre. Va de mal en peor. Solito se evidenció como un chiita mentiroso ante la Corte Interamericana. Ni siquiera supo acreditar por qué con Martí no homologaron el informe médico sobre sus supuestas torturas. Menos pudo explicar por qué no agotaron los procesos judiciales en el país por el secuestro de María Edith. Los magistrados hicieron notar ambos hechos.

–¿Qué piensa de las declaraciones de la hermana de Arrom?

–La hermana complicó más chance de Arrom al intentar desconocer el secuestro de María Edith, llegando al colmo de querer asumir que no conocía a la víctima. Cuando que una de ellas estaba casada con el hermano de María Edith y conocía el movimiento y todo lo que pasaba en la casa de la familia Debernardi y las transmitía a su hermano.

–¿Confía en la resolución de la Corte IDH sobre el caso?

–El Paraguay fue testigo de las contradicciones del declarante. La fantasía cayó por su propia inconsistencia. Arrom, en ningún momento logró su intento de justificar una sanción contra el Estado. Al contrario, sus falsedades, sus trampas y sus engaños terminaron complicándolo aún más.

–¿Cómo tomó el hecho de que usted no fue designada testigo en la causa sobre el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en aquel entonces?

–Esa es una decisión que no me corresponde determinar. Sin embargo, todas las investigaciones que realice en su tiempo como fiscal están documentadas. Corresponde a Arrom y Martí llegar al Paraguay, poner la cara, y defenderse dentro de un Estado de derecho. Por suerte, los mismos jueces de la Corte dejaron en claro que no agotaron la instancia nacional, pues en el país la causa sigue abierta.

–¿Por qué la Fiscalía a lo largo de estos 17 años no hizo investigaciones para aclarar qué pasó realmente en el secuestro de Arrom y Martí?

–Claro que se investigó. A profundidad. Ellos huyeron y buscaron cobijo bajo el gobierno de Lula y Dilma. Le repito, los mismos magistrados dejaron en claro que no acabaron con la instancia judicial en la República. Se sabe lo que pasó. Ellos deben venir y responder por sus responsabilidades.

–¿Se pudo demostrar fehacientemente que fueron autoinfligidas las heridas de Arrom y Martí?

–Le respondo con dos preguntas del juez Sierra Porto, quién con esos interrogantes desnudó la comedia: 1- “¿Por qué un Estado democrático captura a un dirigente de izquierda para que se inculpe e involucre con otros sectores de la sociedad?”. 2- “¿Por qué un secuestro podría desestabilizar el Gobierno?”. Estas son palabras de Sierra Porto. A buen entendedor…

–¿Por qué hay tanta confusión en el caso y mezcla el secuestro de María Edith con el supuesto secuestro de Arrom y Martí?

–La gente que quiere entender la tiene clara. Quienes siguieron la audiencia pública que se realizó en la Corte Interamericana también tienen clarísima la película. Solo algunos interesados en ellos pueden sostener una farsa insostenible.

–¿Cree que Paraguay debe salir de la CIDH si la sentencia no favorece al país?

–Esa pregunta no me corresponde contestar como titular del Ministerio Público. Sí confío en la imparcialidad de la Corte Interamericana. Se mostró en público el señorío de los jueces.

– ¿Qué piensa de los USD 50 millones que pide Arrom de forma “simbólica”?

–Es evidente que su fantasía solo él la cree. Pero le respondo de manera tajante utilizando el eslogan de las víctimas y familiares de los secuestrados: “Ni un dólar más para los secuestradores”.

“Lo que Arrom construyó hace años hoy es el EPP”

La fiscala Sandra Quiñónez, posteriormente, en la entrevista explicó la relación que tuvo Juan Arrom en la formación de lo que hoy es el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Manifestó: “Lo que Arrom construyó hace años hoy es el EPP”. -¿El vínculo de Juan Arrom con el grupo armado?-Juan Arrom comienza a hacer el reclutamiento de Alcides Oviedo Brítez, Gilberto Yamil Setrini, Gustavo Lezcano, Lucio Silva, el otro es Pedro Maciel. Empieza a hacer el reclutamiento, ellos estudiaban Teología en el Seminario Mayor. Luego cuando detectan los superiores religiosos le expulsan a Setrini, Maciel y Oviedo. Carmen Villalba trabajaba en una biblioteca del Bañado Sur, ahí se conocen con Oviedo y empiezan a formar el grupo. Empiezan las prácticas, comienzan primero el adoctrinamiento ideológico y después se convierten en el brazo armado del movimiento Patria Libre. Después del secuestro de María Edith Bordón se convierte en partido político. Alcides con Carmen viajan a Chile y reciben adoctrinamiento del Frente Patriótico, vuelven en el 95 y preparan el asalto al banco de Choré. -¿La relación de Patria Libre? -Ellos nacen en el seno de Patria Libre, luego pasan a ser un partido y pasa a ser el brazo armado de Patria Libre, cuyo secretario general era Juan Arrom, posteriormente cuando se descubre todo pasa a ser Omar Martínez, quien participó también del secuestro de María Edith.-¿Las participaciones en el caso María Edith? -El secuestro de María Edith realizan Oviedo y Setrini. Juan Arrom baja hasta el sótano donde estaba María Edith y le dice ‘yo soy el jefe, por única vez me vas a ver, voy a negociar con tu marido’. Tenía un antifaz. Hoy día el comandante general del EPP es Oviedo Brítez y Carmen Villalba la vocera . El 4 de agosto de 2009 en el procedimiento que realicé, se encuentran 28 mil dólares de Luis Lindstron y también cartas, y en una parte dice Oviedo: ‘No cometamos los mismos errores que cometimos con el grupo anterior’, refiriéndose a Patria Libre. Documentos que encontramos se conectan con los secuestros de María Edith y Cecilia Cubas, se trajeron documentos de Colombia. Los cuentachistes hablan del encuentro que tuvieron en Venezuela, hablan del 30% que les iba a tocar a las FARC, dan instrucciones, y todo lo que Arrom fue construyendo desde el momento en que recluta a Oviedo, a Setrini, a Silva, hoy es el EPP.