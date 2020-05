A través de un medio local se pudo observar a varios grupos de jóvenes, algunos jugando fútbol, otros básquet, violando de esta manera la cuarentena sanitaria que prohíbe la aglomeración de personas para evitar el contagio del coronavirus.

Lea más: "Una sola persona puede ocasionar catástrofe viral", dice Euclides Acevedo

El agente policial tuvo que pedir encarecidamente a las personas que se retiren del lugar explicándoles que está prohibida la aglomeración; ante esto, los jóvenes abandonaron el lugar sin ningún tipo de inconveniente.

En el lugar inclusive se pudo observar a varios niños que al igual que los jóvenes no tenían puestos tapabocas.

Ante la presencia del uniformado, varias personas comenzaron a huir del sitio. Incluso había personas en bicicleta.

Nota relacionada: Infectóloga recomienda no bajar la guardia y continuar con medidas preventivas

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, había manifestado este viernes a Radio Monumental 1080 AM que no quería ver a personas sin tapabocas y en aglomeración. Exhortó a la ciudadanía a respetar las normas establecidas por el Ministerio de Salud para no volver a la cuarentena total.

"Una sola persona puede ocasionar una catástrofe viral, por eso es que la gente debe ser consciente de que la responsabilidad es personal y su irresponsabilidad puede ocasionar daños colectivos. La cosa es mucho más seria de la que nos estamos imaginando", expresó.

Le puede interesar: Salud registra 17 nuevos casos de Covid-19 y total sube a 917

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, Elena Candia, recomendó este viernes no bajar la guardia ante la cuarentena inteligente y dijo que es muy importante continuar con las medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, a fin de no bajar la guardia ante la crisis sanitaria que enfrenta el país por el Covid-19.

La profesional instó a la ciudadanía a no relajarse en cuanto a la aplicación de los protocolos sanitarios, ya que dentro de unas semanas más se podrá evaluar el resultado del comportamiento que se tuvo durante estos meses.

Cifra total de Covid-19 asciende a 917

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó este viernes que se registraron 17 nuevos casos de coronavirus en el país. La cifra total es de 917 y la cantidad de fallecidos se mantiene en 11.

Además, el ministro señaló que hay 11 recuperados, sumando 413 hasta este jueves. También reportó que hay nueve internados y uno de ellos en Terapia Intensiva.

El ministro de Salud expresó en conferencia de prensa este viernes su preocupación por la aparición de cinco nuevos casos sin nexo, que se dan en los departamentos Central y Alto Paraná.