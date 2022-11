Joven se gradúa de economista con un sobresaliente 5 absoluto en UNE

En el tiempo de ingreso a la facultad, el joven logró una beca de la Itaipú Binacional, consistente en G. 4.500.000 anual luego de aprobar el examen de selección. No obstante, tuvo que seguir trabajando al tiempo de cursar la carrera universitaria para sostener su economía, primero como contratado en una entidad pública y desde hace 3 años en una privada. “Es un conjunto, talento, mucha dedicación y perseverancia. Desde chico tuve buenas calificaciones, crecí manteniendo esa disciplina y paralelamente tuve la facilidad de aprender y saber estudiar. Es importante fijarse horarios, enfocarse en los objetivos que uno quiere alcanzar. Eso ayudó a distribuir mi tiempo entre el estudio y el trabajo”, dijo al explicar cómo hacer para llegar a la meta.

El economista sostuvo que no se había imaginado que llegaría al puntaje más alto, pero se fue dando materia tras materia, llegando a obtener 5 felicitado en 10 de las 37 materias que cursó para obtener el título de economista. Su promedio 5 absoluto fue destacado durante el acto de egreso realizado en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Este, en el que recibió 3 certificados de reconocimientos y media beca para cursar una maestría.

DESAFÍO. “Está en nuestras manos ser la generación que represente un punto de inflexión hacia la construcción de una sociedad mejor, anhelo que los niños y niñas que nazcan en este país dispongan de las condiciones adecuadas para desarrollarse apropiadamente a lo largo de sus vidas, y no se encuentren ante la dicotomía de tener que elegir entre estudiar o trabajar. Que muchos compatriotas no tengan que ver a la migración como única salida por no encontrar oportunidades de subsistencia y desarrollo en el país”, señaló en el acto de egreso. “Me uno a la voz de una generación harta, de los casos de nepotismo, prebendarismo, impunidad y malversación de fondos por parte de quienes dicen ser servidores públicos, sin embargo, muchos de ellos son los menos interesados en dirimir cuestiones sociales y cuyo único propósito se centra en intereses personales y partidarios”, dijo en otro momento.

Por otro lado, instó a las nuevas generaciones en convertirse en protagonistas del país que les necesita, que a pesar de ser mediterráneo se ahoga en un mar de desidia y corrupción, donde se habla de unión e igualdad, pero que sus estructuras están debilitadas por un sistema que aumenta la brecha de desigualdad entre ricos y pobres.