Joven redactó su curriculum a mano y emocionó a los internautasí

Carlos Duarte quedó desempleado hace cuatro meses y buscaba arduamente un puesto para mantener a su familia. No contaba con dinero para imprimir su currículum vitae y lo redactó a mano, sin saber que este gesto mejoraría su situación.

Luego de dejar el documento en un local de Córdoba, Argentina, Eugenia López se conmovió con las ganas de trabajar del hombre. "Me tocó que no tenga para imprimir y esté completamente prolijo escrito", expresó la joven al canal argentino Todo Noticias.

Carlos Duarte Eugenia CV 1 Eugenia y Carlos luego de que la publicación se haga viral en Facebook. Tele 12.

La mujer publicó el peculiar currículum en su cuenta de Facebook y, rápidamente, miles de usuarios compartieron la publicación. López comentó que varias personas le escribieron mensajes al ver la misiva y le solicitaron que Carlos se presente a entrevistas.

"Euge es como mi ángel. Hoy ya tengo dos entrevistas de trabajo", manifestó emocionado Duarte. Explicó que a pesar de estar una difícil situación, nunca perdió las ganas para seguir buscando un puesto de trabajo.

"Soy muy positivo, no puedo creer todo lo que está pasando ahora. Estoy muy feliz, no me voy a perder ni una oportunidad", finalizó el joven.