Joven que detuvo a Derlis’i es denunciado por maltrato

En la ocasión, el supuesto malviviente pide a su víctima que se detenga de golpearlo, debido a que ya se encuentra bastante golpeado, quejándose de una golpiza que habría recibido en forma previa a su entrega a las autoridades.

“Ahora los familiares de él (Derlis’i) me están denunciando por secuestro y maltrato, ojalá le hubiese maltratado. Él tiene muchas causas abiertas, pero siempre termina libre. Ahora puse un abogado por que me demandaron y dicen tener pruebas. Ahora soy yo el perjudicado”, afirmó Benjamín en un contacto con Radio Monumental 1080 AM.

Además relató la manera en que logró detener al sospechoso, sindicado como el autor de haberlo robado la suma de G. 2 millones. “Yo me fui hasta el lugar donde se venden drogas, le vi a él y le pedí que se acerque, se acercó, le pedí que me devuelva el dinero que me robó para que no tenga problemas. De ahí me llevó a otro lugar, que también allí venden drogas, lo que no me di cuenta es que me estaba llevando junto a su amigo para que me pueda hacer algo, al llegar, noté que el otro estaba cargando su arma de fuego”, contó la víctima.

Después de este episodio, logró detener a Derlis y lo entregó en la Fiscalía zonal. La fiscala Laura Ávalos formuló imputación contra el joven por hurto agravado y solicitó su prisión preventiva.

Sin embargo, pese a los antecedentes del joven y de haber confesado haber cometido el robo del que fue víctima Benjamín, la jueza penal de Garantías de la ciudad de Lambaré Ana María Esquivel dispuso “la inmediata liberación” de alias Derlis’i.

“Él ahora está libre, el barrio siente mucha impotencia. Mi señora tiene miedo hasta para ir a la despensa, tengo una nena de 8 meses, claro que el miedo está”, admitió Benjamín, sobre la vulnerabilidad que siente por parte del accionar de las autoridades.