Joven paraguaya en el exterior: "Taiwán es un país que solo te ofrece lo mejor"

Fátima Belén Ruiz Lezcano se destaca en Taiwán no solo por su inteligencia, sino por su belleza y talento ante las cámaras.

La escritora francesa Anaís Nin decía: "Lanza tus sueños al espacio como una cometa, no sabes lo que te traerán: una nueva vida, un nuevo amigo, un nuevo amor o un nuevo país". Y para Belén Ruiz, sus sueños le trajeron país, vida y amigos nuevos, así como la oportunidad de consagrarse en los medios al otro lado del mundo.

Fátima Belén Ruiz Lezcano es una joven paraguaya soñadora y persistente, de esas que no se da por vencida con tal de alcanzar sus sueños y metas, sin miedo al tiempo que le pueda tomar llegar a ellos, porque al final del camino, se llega tarde o temprano.

Lejos de nuestro país, encontró la oportunidad de prepararse y seguir formándose como profesional. La joven aplicó a una beca de la Embajada de Taiwán (MOFA) para hacer una maestría de dos años en Administración Hospitalaria, la cual culminó de manera satisfactoria. En nuestro país, se recibió de bioquímica en 2017.

Belén Ruíz.jpg La joven aplicó a una beca de la Embajada de Taiwán (MOFA), para hacer una maestría de dos años en Administración Hospitalaria. Foto: Gentileza.

Llegó al país asiático en setiembre del 2020, pero jamás se imaginó que Taiwán no solo le ofrecería la oportunidad de estudiar, sino que además, le abrió las puertas de la actuación y el modelaje como imagen de las marcas más importantes de dicho país.

La joven lleva tres años residiendo en Taiwán, específicamente en Nuevo Taipéi, Distrito de Yonghe. Mencionó que tiene planes de quedarse por dos o tres años más, pero que aún no lo tiene claro.

“Amo todo de este país, pero quiero explorar otras opciones. Quizás me quede por más años o quizás no. Esa es la magia de Taiwán. Es un país que solo te ofrece lo mejor, y resulta muy difícil soltar algo tan bueno. Es contradictorio. Quiero quedarme acá definitivamente, pero al mismo tiempo no. Tengo un sueño en mente, y para que se haga realidad, tengo que reiniciar de cero en otro país. Así que sigo pensando qué es lo más conveniente para mí”, señaló.

Reconoce que el estilo de vida entre Paraguay y Taiwán es muy diferente. Por eso, la transición fue un tanto complicada para Belén, pero en poco tiempo se adaptó. Recordó que salir de la zona de confort fue el mayor de los desafíos.

“(Otro desafío fue) la responsabilidad de vivir por cuenta propia. Ya no tenía el apoyo de mis padres (emocional y económico). Así que fue aprender a vivir sola y a saber qué era prioridad o que no, cuando decir “no se puede” cuando quieres algo. Salir de esa perfecta burbuja en la cual vivía”, indicó.

Vivencia profesional

Belén, actualmente con 32 años, inició en 2021 como imagen publicitaria y luego fue escogida para una serie de comerciales y películas, hasta para aparecer en algunos videoclips musicales. Hasta la fecha, lleva 39 proyectos comerciales, dos actorales y dos musicales.

“En verdad nunca me imaginé (pasar por esto). Siempre fue un sueño estando en Paraguay, pero no me imaginaba que en Taiwán iba a tener esta oportunidad laboral. Fue toda una sorpresa y la mejor de todas”, mencionó Belén a ÚH.

Las marcas más prestigiadas de electrodomésticos, relojes, equipos de gimnasia, restaurantes y centros de salud de dicho país la escogieron como imagen de sus campañas publicitarias. Los agentes la incluyeron en videos musicales de artistas reconocidos de Asia, hasta para producciones de Netflix, y sin duda alguna, la compatriota está viviendo “el sueño americano en Taiwán”.

Po Wallet

Señaló que nunca sufrió ningún tipo discriminación. Al contrario, cuando comenta que es de Paraguay, las personas le piden que les enseñe palabras en guaraní y otras en español. Recordó que, hasta la fecha, sus rulos causaron gran impacto y llama la atención de propios y extraños y lo cuenta como anécdota.

“Esta es la mejor de todas, ya que me sigue pasando. Algo que les encanta son los rulos y más si son naturales. Como yo nací con ellos, hay ocasiones en la que me paran en la calle para preguntarme por mi cabello y hasta preguntan si nos podemos tomar fotos. Admito que al principio me pareció eso de lo más raro, pero como son tan respetuosos y agradables, te prendes para las fotos”, recordó entre risas.

Para Ruiz, posar ante una cámara ya es tarea sencilla y brilla con luz propia, destacando no solo su inteligencia, sino su belleza y talento. Aunque algunas producciones son pan comido, otras son un tanto complicadas, por las escenas que debe llevar a cabo y el clima no ayuda.

R150 - Smart Portable LED Projector

“Recuerdo que una de las escenas que se tenía que grabar era 'una fiesta en Singapur'. Teníamos que estar en traje de baño y en un punto, meternos a la piscina. (Hasta ahí) todo normal. El problema con esa escena fue que se grabó en una de las noches más frías. Temblábamos de frío, pero teníamos que estar regios y sonrientes para la grabación, como si fuese una noche de verano”, refirió.

Como esta, son miles las anécdotas que guarda en lo más profundo de su corazón. Algunas difíciles, otras que le dejaron grandes enseñanzas y aprendizajes y otras, simplemente le quitan una sonrisa o tremenda carcajada. Señaló que cada vez que está detrás de cámaras es una experiencia única y nunca sabes qué puede pasar.

HK_and_BT.jpg

“Hace unos días estaba en la grabación de un comercial en la que tenía que preparar unos dumplings (empanadillas chinas). Los dumplings tienen un dobladillo específico, pero como a mí no me salían los dobladillos, mi mejor opción fue hacer mis dumplings con forma de empanadas. Estamos entre tres chicas en la escena, y nos matábamos de risa, ya que mi dumplings no tenía nada de dumplings”, indicó.

Entre sus nuevos proyectos está tomar un curso de actuación, así como varios comerciales en puerta. Sin duda alguna, nuestra compatriota seguirá flameando la bandera guaraní en lo más alto del continente asiático. “Quien sabe y después me vuelvo una actriz reconocida”, añadió.

Para finalizar, invitó a todo aquel que tenga un sueño a persistir y luchar, porque al final del camino, todo vale la pena.

“No pierdan el tiempo pensando en el “puedo o no puedo” o “desisto o no desisto”. Si tienen un sueño, hagan todo lo posible para que se vuelva realidad. Obviamente, nunca es fácil. Siempre cuesta, pero una vez que alcanzas tu objetivo, te das cuenta de que todo valió la pena”, finalizó.