Joven japonés diseña logo inspirado en el ñandutí

Su logotipo, inspirado en el ñandutí, resultó ganador de la competencia. Al respecto, Sato reveló que no conocía Paraguay, pero que se dedicó a investigar y descubrió que la tierra guaraní tiene cierta similitud con el Japón.

LogoPyJp.jpeg El logotipo diseñado por Tai Sato. Gentileza

Resaltó que entre ambas naciones abunda la naturaleza, pese a que uno está rodeado del mar y el otro es mediterráneo.

Además, dijo estar impresionado porque a pesar de que Paraguay y Japón están en puntos opuestos del planeta, han mantenido la amistad desde hace 100 años.

Con su diseño de ñandutí busca demostrar cómo se entretejen la sabiduría y la esperanza. También simboliza a los dos países que se han tomado de la mano para crecer juntos.

“Quise expresar en el diseño la historia que ambos países han tejido y el futuro que tejerán en conjunto”, dijo el profesional en una entrevista con Paraguay TV.

Tai Sato participó del concurso para la selección del logotipo oficial que se utilizará en las distintas actividades conmemorativas que se realizarán en el 2019 en nuestro país y que serán organizadas por la Embajada del Japón y la Cancillería Nacional.

“Nunca me imaginé que lo presentarían los propios mandatarios. Al enterarme de la noticia, me quedé con la mente en blanco y durante un tiempo no podía hacer nada”, relató Sato, cuando se enteró de la noticia que los propios jefes de Estado de Paraguay y Japón, hayan descubierto el logotipo, durante la visita del primer ministro Shinzo Abe.

El joven manifestó que se siente muy feliz y honrado porque su trabajo fue elegido para profundizar la relación de amistad entre los dos países y deseó que ambos estén tomados de la mano sólidamente para lograr un mayor desarrollo y prosperidad.

El agregado cultural de la Embajada nipona en Paraguay, Ryotaro Kasai, comentó al mismo medio televisivo que recibieron unos 200 diseños desde ambos países y explicó que las relaciones entre Paraguay y Japón son excelentes.