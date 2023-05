Joven hace maqueta de famosa Catedral

“La verdad que no tenía mucho conocimiento sobre esta catedral, pero me llamó la atención la imagen, luego me atrapó en la clase de Historia de la Arquitectura, principalmente este estilo que es gótico, la arquitectura gótica de las catedrales, y esta es la catedral más reconocida y visitada del mundo; cada vez le fui agarrando más cariño y pasión, logrando este trabajo que me llevó dos años”, manifestó.

Se mostró muy emocionado al mostrar su maqueta en el marco de la Expo Arquitectura que se desarrolla en esta ciudad. “Dos años de trabajo, de mucha paciencia, por fin llegó el momento de exhibir, a la gente le gusta, me preguntan, se sorprenden por el trabajo”.

La Expo Arquitectura bajo el lema Resiliencia, organizada por la Asociación de Estudiantes de Arquitectura (AEA) de la Universidad Católica, se inició el jueves último y se extenderá hasta hoy. Cuenta con destacados expositores de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay.

Los estudiantes participan de charlas y talleres de fotografía y presentación de concurso de arquitectura, y para este sábado se prevé un recorrido urbano por la ciudad de Encarnación y, como cierre, una peña cultural. A.R.