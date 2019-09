La identidad del joven se dio a conocer este miércoles tras el allanamiento a una vivienda del barrio Santísima Trinidad de Asunción, propiedad de la jueza Josefina Cuéllar, que fue alquilada por los delincuentes y que sirvió como base para cranear el rescate de Samudio.

En dicho allanamiento se encontró una fotocopia de cedula con los datos del joven encarnaceno, que supuestamente arrendaba dicha casa. Torales reconoció que tanto el nombre como el número de cedula coincidían, no así la fotografía que no correspondía a la copia encontrada.

El joven habló y descartó toda vinculación con el grupo criminal que perpetró el rescate de película en la ciudad de Asunción. “Me enteré que usaron mi cédula, un amigo me informó del caso y apenas me supe me presenté en la comisaria, porque en el 2013 se me había extraviado e hice la denuncia, por suerte tengo aun los papeles del extravío de mi documento”, dijo Torales.

Torales reside en el barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación y está al cuidado de su abuela. La magistrada había manifestado en el momento de la intervención que una persona le había dicho que era estudiante y que iba a trabajar en un frigorífico cercano, por lo que necesitaba alquilar una casa en la zona.